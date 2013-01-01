В Ярославской области началось строительство двух новых модификаций катера БК-16



На судостроительном заводе «Рыбинская верфь», который входит в концерн «Калашников», стартовало производство патрульных и водолазных модификаций катера БК-16, предназначенных для операций в морских прибрежных зонах.

Катера БК-16 также могут участвовать в операциях в проливах, устьях рек и на озерах, перевозить личный состав, высаживать десант на необорудованном побережье и обеспечивать его огневую поддержку.

Предназначенный для борьбы с пиратством и терроризмом транспортно-десантный БК-16 может быть оснащен четырьмя пулеметами калибра 7,62 мм в сочетании с боевым модулем, двумя пулеметами калибра 12,7 мм, либо с гранатометом калибра 40 мм. Максимальная скорость катера составляет 42 узла, экипаж — два человека, вместимость десанта — 19 человек.

Это далеко не единственное судно, которое строится на «Рыбинской верфи» - в портфеле заказов находится 30 катеров с учетом построенных, строящихся и законтрактованных.

Ярославская область, Центральный федеральный округ