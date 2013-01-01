Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 ФЕВ, 15:03 МСК
USD (ЦБ)    65,5691
EUR (ЦБ)    74,9127

05 ФЕВ, 15:03 МСК
USD (ЦБ)    65,5691
EUR (ЦБ)    74,9127

В Ярославской области началось строительство двух новых модификаций катера БК-16

Фев 5
Москва Центральный федеральный округ
В Ярославской области началось строительство двух новых модификаций катера БК-16

На судостроительном заводе «Рыбинская верфь», который входит в концерн «Калашников», стартовало производство патрульных и водолазных модификаций катера БК-16, предназначенных для операций в морских прибрежных зонах.
Катера БК-16 также могут участвовать в операциях в проливах, устьях рек и на озерах, перевозить личный состав, высаживать десант на необорудованном побережье и обеспечивать его огневую поддержку.

Предназначенный для борьбы с пиратством и терроризмом транспортно-десантный БК-16 может быть оснащен четырьмя пулеметами калибра 7,62 мм в сочетании с боевым модулем, двумя пулеметами калибра 12,7 мм, либо с гранатометом калибра 40 мм. Максимальная скорость катера составляет 42 узла, экипаж — два человека, вместимость десанта — 19 человек.

Это далеко не единственное судно, которое строится на «Рыбинской верфи» - в портфеле заказов находится 30 катеров с учетом построенных, строящихся и законтрактованных.

Ярославская область, Центральный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
5 Фев:
4 Фев:
4 Фев:
Центральный федеральный округ:
5 Фев:
5 Фев:
4 Фев:
РОССИЯ:
5 Фев:
4 Фев:
4 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 1

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Узнай, страна

Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США

Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США

В Кировской области впервые в России начали выпускать фанеру с тиснением honeycomb

В Кировской области впервые в России начали выпускать фанеру с тиснением honeycomb

В Ярославской области началось строительство двух новых модификаций катера БК-16

В Ярославской области началось строительство двух новых модификаций катера БК-16

Омских бизнесменов собирают на бизнес-миссию в Казахстан

Омских бизнесменов собирают на бизнес-миссию в Казахстан

Новости СМИ

Новости дня

14:49 Психологические плацебо могут иметь такой же эффект, как и медицинские Психологические плацебо могут иметь такой же эффект, как и медицинские
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
13:32 Владимир Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию Владимир Путин начал подготовку к посланию Федеральному собранию
12:51 Крым посетит британская делегация Крым посетит британская делегация
12:10 Изрезанная картина Бэнкси оказалась в музее Изрезанная картина Бэнкси оказалась в музее
11:33 Московские торговые центры проверяют после сообщений о «минировании» Московские торговые центры проверяют после сообщений о «минировании»
10:53 США заявили, что Россия нарушила нормы ВТО США заявили, что Россия нарушила нормы ВТО
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
10:22 Океаны станут голубее на 50% из-за глобального потепления Океаны станут голубее на 50% из-за глобального потепления

Узнай, страна!

14:58 Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США Тамбовская область увеличит экспорт продукции АПК до 252 миллионов долларов США
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
14:16 В Кировской области впервые в России начали выпускать фанеру с тиснением honeycomb В Кировской области впервые в России начали выпускать фанеру с тиснением honeycomb
13:24 В Ярославской области началось строительство двух новых модификаций катера БК-16 В Ярославской области началось строительство двух новых модификаций катера БК-16
12:19 Омских бизнесменов собирают на бизнес-миссию в Казахстан Омских бизнесменов собирают на бизнес-миссию в Казахстан
04 ФЕВ, 20:32 Произведенный в Москве первый российский телефон с криптозащитой «Круиз-К» вывели на рынок Произведенный в Москве первый российский телефон с криптозащитой «Круиз-К» вывели на рынок
31 ЯНВ, 17:30 В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение» В Новгородской области отрыли индустриальный парк «Преображение»

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter