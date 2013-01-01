В Ярославле запустили в работу мусоросортировочную станция «Чистый город»
Это уже третий подобный комплекс в Ярославской области, которая последовательно создает новую системы оборота твердых коммунальных отходов.
Мусоросортировочная станция «Чистый город» рассчитана на 160 тысяч тонн ТКО в год, а сегодня ежедневно обрабатывает около 150 тонн отходов, отбирая полезные фракции по четырем направлениям - металл, стекло, бумага и пластик. Оставшиеся материалы прессуют, сокращая объемы в четыре раза, и отправляют на полигон «Скоково». Имеющиеся на станции технологии и производственные мощности позволяют в перспективе выделять 13 фракций.
В перспективе сортировка твердых коммунальных отходов в Ярославской области станет двухэтапной. На контейнерных площадках будут установлены специальные емкости, предназначенные для сбора пластика, бумаги, стекла, металла и жители региона смогут сами разделять мусор на фракции. А на мусоросортировочных станциях будет обеспечиваться второй этап сортировки отходов.
Ярославская область, Центральный федеральный округ
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