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Пенсионная реформа

В Ярославле запустили в работу мусоросортировочную станция «Чистый город»

Сен 7
Москва Центральный федеральный округ
В Ярославле запустили в работу мусоросортировочную станция «Чистый город»

Это уже третий подобный комплекс в Ярославской области, которая последовательно создает новую системы оборота твердых коммунальных отходов.
По данным департамента охраны окружающей среды и природопользования Ярославской области, с сентября работает единый региональный оператор ООО «Хартия», а весь объем твердых коммунальных отходов с контейнерных площадок города проходит сортировку в трех пунктах, созданных ООО «Макраб», ООО «Торгвторма» и ЗАО «Чистый город». Это позволяет на 10 процентов снизить объемы мусора, вывозимого на полигон «Скоково», а также использовать все полезные фракции при вторичной переработке.

Мусоросортировочная станция «Чистый город» рассчитана на 160 тысяч тонн ТКО в год, а сегодня ежедневно обрабатывает около 150 тонн отходов, отбирая полезные фракции по четырем направлениям - металл, стекло, бумага и пластик. Оставшиеся материалы прессуют, сокращая объемы в четыре раза, и отправляют на полигон «Скоково». Имеющиеся на станции технологии и производственные мощности позволяют в перспективе выделять 13 фракций.

В перспективе сортировка твердых коммунальных отходов в Ярославской области станет двухэтапной. На контейнерных площадках будут установлены специальные емкости, предназначенные для сбора пластика, бумаги, стекла, металла и жители региона смогут сами разделять мусор на фракции. А на мусоросортировочных станциях будет обеспечиваться второй этап сортировки отходов.

Ярославская область, Центральный федеральный округ



 
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