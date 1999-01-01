В ЯНАО впервые в РФ методом геохимической съемки открыли новые участки с запасами 80 млн тонн нефти



В Красноселькупском районе Ямало-Ненецкого автономного округа на Воргенском лицензионном участке геологоразведчики АО «Газпромнефть-Ноябрьскнефтегаз» выделили два новых перспективных кластера, начальные ресурсы которых оцениваются в 80 млн тонн нефтяного эквивалента. Впервые в России здесь протестировали собственный набор технологий площадной геохимической съемки, что позволило уточнить ресурсную базу в регионе и оптимизировать расходы на геологоразведку.

Инновационный метод поиска углеводородов на молекулярном уровне позволяет экономить свыше 0,5 млрд рублей на проведении исследований только на одном участке. Применение несейсмических методов геологоразведки и их совмещение с данными сейсморазведки позволит повысить успешность поисково-разведочного бурения и ускорить развитие всей ямальской нефтедобычи.

На сегодняшний день Воргенский участок площадью 11,7 тыс. кв. км — самый крупный среди активов «Ноябрьскнефтегаза». Он входит в Отдаленную группу месторождений, разрабатываемых с 2010 года.

*Площадная геохимическая съемка — инновационный метод, основанный на регистрации на поверхности земли молекул углеводородных газов, отражающих географическое расположение нефтенасыщенной зоны.

Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ