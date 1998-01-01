В Ямало-Ненецком округе на год раньше срока запустили третью очередь «Ямал СПГ»
Практически одновременно со стартом производства сжиженного природного газа (СПГ) на третьей технологической линии началось строительство четвертой очереди этого уникального завода.
Совокупная мощность «Ямал СПГ», который с декабря 2017-го работает в Ямало-Ненецком автономном округе на сырьевой базе Южно-Тамбейского месторождения с запасами более 926 млрд куб. м газа, с запуском третьей очереди достигла 16,5 млн т в год.
Строительство «Ямал СПГ» обошлось в $27 млрд. При этом около $12 млрд предоставили китайские банки, а 150 млрд рублей поступили из российского Фонда национального благосостояния (ФНБ).
Четвертая опытно-промышленная очередь «Ямал СПГ» на 0,95 млн тонн, которую «добавили» к первоначальному международному инвестпроекту, будет построена с использованием российской технологии «Арктический каскад», которую запатентовал НОВАТЭК. Аппараты воздушного охлаждения, динамическое и ёмкостное оборудование на эту линию сжижения газа поставят российские предприятия. Четвертую очередь планируют запустить к декабрю 2019 года.
Руководство НОВАТЭКа считает, что в результате реализации проекта «Ямал СПГ» компания стала одним из глобальных игроков мирового газового рынка и получила уникальный опыт проектирования и строительства арктических СПГ-заводов.
Этот опыт НОВАТЭК и дальше намерен применять в Ямало-Ненецком автономном округе. В середине 2019 года будет принято инвестиционное решение по строительству завода «Арктик СПГ-2» мощностью 19,8 млн т в год на базе Утреннего месторождения на Гыданском полуострове с общими запасами до 2 трлн куб. м газа. Стратегия компании предполагает строительство еще нескольких заводов и увеличение производства СПГ до 55–57 млн т в год к 2030 году.
По мнению экспертов, с учетом имеющихся месторождений Ямал может производить 70 млн тонн сжиженного газа – то есть лишь немногим меньше, чем Катар. Этот лидер мирового рынка в 2017 году произвел 77 млн тонн СПГ.
Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ
|22 Ноя:
|22 Ноя:
|22 Ноя:
|22 Ноя:
|22 Ноя:
|22 Ноя:
|23 Ноя:
|23 Ноя:
|23 Ноя: