В Ямало-Ненецком автономном округе построят дорогу Коротчаево - Уренгой и мост через реку Пур



В рамках соглашения, подписанного на Российском инвестиционном форуме в Сочи «Газпромбанк» инвестирует 6 млрд рублей в реализацию этих стратегически важных для региона проектов.

Будет построена автомобильная дорога Коротчаево - Уренгой протяженностью 2,72 км и километровый мост через реку Пур. Также планируется монтаж системы весогабаритного контроля на левом берегу реки и обустройство пункта взимания платы с грузовых автомобилей.

До сих пор в районе планируемого моста работали только две лицензированных переправы, а транспортное сообщение между поселками Коротчаево и Уренгой на разных берегах реки Пур прерывалось при половодье и в периоды ледохода.

Создаваемый мостовой переход обеспечит круглогодичное сообщение с "большой землей" для жителей поселка Уренгой, Тазовского и Красноселькупского районов ЯНАО. Проект включен в схему территориального планирования Ямало-Ненецкого автономного округа и как социально значимый проект находится на контроле администрации Президента РФ.

Всего рамках концессионного соглашения «Региональная инфраструктурной компании» потратит на строительство дороги и моста порядка 9,3 млрд рублей. Возводить мост будет «Мостострой-11», а при строительстве гидротехнического сооружения через реку Пур используют технологии, отработанные во время строительства Крымского моста.

Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ