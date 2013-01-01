В Ямало-Ненецком автономном округе открыли новое газоконденсатное месторождение



На Няхартинском лицензионном участке ООО «НОВАТЭК-Юрхаровнефтегаз» по результатам испытаний поисковой скважины получило промышленный приток газа.

Дебит газоконденсатной смеси составил более 300 тысяч кубических метров в сутки. Окончательно объем запасов природного газа и конденсата открытого Няхартинского месторождения будет определен после завершения испытаний скважины ПО-1. Материалы по подсчету запасов планируется передать на экспертизу в Госкомиссию по запасам полезных ископаемых РФ в начале 2019 года.

Няхартинское месторождение находится поблизости от Юрхаровского месторождения. Его открытие в компании «НОВАТЭКа» считают очень важным для поддержания добычи в зоне проектов трубного газа.

Месторождения и лицензионные участки «НОВАТЭКа» расположены преимущественно в Ямало-Ненецком автономном округе - крупнейшем в мире регионе по добыче природного газа, на долю которого приходится около 80 процентов российского и примерно 15процентов мирового объема добычи газа.

С 2017 года ПАО «НОВАТЭК» успешно реализует в регионе проект «Ямал СПГ» и увеличивает свою долю на международном рынке сжиженного природного газа.

Ямало-Ненецкий автономный округ, Уральский федеральный округ