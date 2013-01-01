В Якутии запущена новая водоочистная станция с высокой степенью защиты в условиях Крайнего Севера
Авг 21
В селе Хоро Верхневилюйского улуса Республики Саха (Якутия) состоялось торжественное открытие блочно-модульной водоочистной станции в рамках реализации программы «Развитие систем водоснабжения вилюйской группы улусов», которая реализуется Правительством Якутии и АК «АЛРОСА».
Водоочистная станция (ВОС) производительностью 100 кубометров в сутки, произведенная, смонтированная и запущенная в эксплуатацию японской компаний ТАКОТ и ООО «Инженерные сети Проект», обеспечивает качественную и обеззараженную воду для питьевых нужд населения, вне зависимости от используемых источников водоснабжения, а также любых техногенных и природных ситуаций в условиях Крайнего Севера. Кроме того, система отопления станции защищена от угрозы размораживания в случае отключения электричества в зимний период.
Преимуществами применяемой технологии новой водоочистной станции являются полная автоматизация процессов, отсутствие потребности в химических реагентах, малая себестоимость получаемой питьевой воды.
Все оборудование станции размещается в отапливаемом блочно-модульном здании площадью 45 кв. метров и высотой 3,2 метра. Здание состоит из двух модулей, включающих помещение для разбора воды населением, оснащенное двумя точками розлива в 19-литровые бутыли, и дизель-генераторную станцию, способную поддерживать положительную температуру внутри ВОС без вмешательства обслуживающего персонала. Стабильное снабжение безопасной питьевой водой имеет большое значение для местного населения.
Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ
21 Авг 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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