В Якутии запущена новая водоочистная станция с высокой степенью защиты в условиях Крайнего Севера



В селе Хоро Верхневилюйского улуса Республики Саха (Якутия) состоялось торжественное открытие блочно-модульной водоочистной станции в рамках реализации программы «Развитие систем водоснабжения вилюйской группы улусов», которая реализуется Правительством Якутии и АК «АЛРОСА».

Водоочистная станция (ВОС) производительностью 100 кубометров в сутки, произведенная, смонтированная и запущенная в эксплуатацию японской компаний ТАКОТ и ООО «Инженерные сети Проект», обеспечивает качественную и обеззараженную воду для питьевых нужд населения, вне зависимости от используемых источников водоснабжения, а также любых техногенных и природных ситуаций в условиях Крайнего Севера. Кроме того, система отопления станции защищена от угрозы размораживания в случае отключения электричества в зимний период.

Преимуществами применяемой технологии новой водоочистной станции являются полная автоматизация процессов, отсутствие потребности в химических реагентах, малая себестоимость получаемой питьевой воды.

Все оборудование станции размещается в отапливаемом блочно-модульном здании площадью 45 кв. метров и высотой 3,2 метра. Здание состоит из двух модулей, включающих помещение для разбора воды населением, оснащенное двумя точками розлива в 19-литровые бутыли, и дизель-генераторную станцию, способную поддерживать положительную температуру внутри ВОС без вмешательства обслуживающего персонала. Стабильное снабжение безопасной питьевой водой имеет большое значение для местного населения.

Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ