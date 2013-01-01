В Якутии запущен новый комплекс по промышленному разведению высокопродуктивных пород птицы



В Якутске (Республика Саха) на АО «Якутская птицефабрика» состоялось торжественное открытие нового птицеводческого цеха по содержанию 25 тысяч голов кур-несушек и петухов для разведения высокопродуктивных пород. С расчетом реконструкции и открытия новых промышленных цехов объем производства яиц на предприятии должен увеличиться до 100 млн штук в год.

Комплекс оснащен трёхъярусным клеточным оборудованием итальянской фирмы Facco для содержания родительского стада кур-несушек вместе с петухами-производителями. Здесь также установлена машина фирмы Prinzen (Голландия) для сортировки яиц по весовым категориям производительностью 30 тысяч яиц в час. Роботизированная машина может укладывать яйца в инкубационные лотки. Отсюда яйца, полученные от породной птицы, будут поступать в инкубатор, а вылупившиеся из них цыплята — в цеха по выращиванию кур-несушек.

АО «Якутская птицефабрика» занимает лидирующие позиции в республике, производя порядка 62 млн яиц и более 400 тонн куриного мяса в год. Почти за 50-летнюю историю (предприятие отметит юбилей в декабре 2019 года) птицефабрика стала многоотраслевым хозяйством, где, кроме производства яйца, развивается переработка продукции, а также такое направление как продажа живой птицы высокопродуктивных пород.

Республика Саха, Дальневосточный федеральный округ