В Якутии впервые внедрили систему спутникового слежения в животноводстве



В Хангаласском и Намском улусах Республики Саха (Якутия) впервые в регионе внедрили систему спутникового слежения за лошадьми в табунах местных конезаводов. Проект разработан Институтом биологических проблем криолитозоны СО РАН и французской компанией CLS совместно с Минсельхозом республики.

По словам заместителя министра сельского хозяйства республики Василия Афанасьева, таким образом сделан первый шаг к цифровизации в отрасли животноводства. Первые прототипы «спутниковых» ошейников доставлены и установлены на жеребцах конезавода «Берте» Хангаласского улуса и КФХ «Эбэ» Намского улуса.

При помощи специально разработанных ошейников с системой спутникового слежения ученые смогут изучить суточную активность лошадей, определить скорость передвижения, сколько километров и по каким местностям проходят за день и т.д.

Ошейники синхронизированы с картами местностей, где указаны все деревни, речки, озера и т.д. Действие аккумуляторной батарейки в ошейнике рассчитано на год. В условиях Крайнего Севера система слежения за табунами необходима коневодам.

Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ