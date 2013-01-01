В Якутии удвоили инвестиции в проект развития угледобывающей компании «Колмар» до 44 млрд рублей



На территории опережающего развития (ТОР) «Южная Якутия» угледобывающая компания ГК «Колмар» удвоит инвестиции в проект по строительству шахты и обогатительной фабрики «Инаглинская-2». Вложения увеличат с 22,8 млрд до 44,1 млрд рублей. Производственная мощность при этом возрастет с 2,7 млн до 6 млн тонн обогащения угля в год.

Якорный резидент ТОР «Южная Якутия» ГК «Колмар» реализует на Дальнем Востоке три крупных инвестиционных проекта: строительство и эксплуатацию ГОК «Денисовский» и ГОК «Инаглинский» в Якутии, а также специализированного терминала для перевалки угля «ВаниноТрансУголь» в Хабаровском крае, который является резидентом «Свободного порта Владивосток».

Кроме того, угледобывающая компания «Колмар» намерена инвестировать в экологические проекты на Дальнем Востоке порядка 6 млрд рублей до 2021 года.

Республика Саха-Якутия, Дальневосточный федеральный округ