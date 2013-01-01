В Якутии произвели первый промышленный взрыв на Верхне-Мунском месторождении алмазов



Одно и крупнейших в мире месторождений производительностью 3 миллиона тонн руды и 1,8 миллиона карат алмазов в режиме видеомоста из Кремля запустил в эксплуатацию Президент России.

Месторождение расположено в Оленекском улусе Республики Саха (Якутия) в 170 километрах от Удачнинского горно-обогатительного комбината. Его разработка считается одним из крупнейших инвестиционных проектов "Алроса". На данный момент разведаны четыре кимберлитовые трубки - "Заполярная", "Деймос", "Новинка" и "Комсомольская-Магнитная". Их совокупные запасы - 64,8 миллиона тонн руды со средним содержанием около 0,6 карата на тонну, что в общей сложности составляет 38,4 миллиона карат.

Гендиректор ПАО "АК "Алроса" Сергей Иванов сообщил, что фактические инвестиции уже превысили 16 миллиардов рублей, а в целом вложения в реализацию проекта составят около 60 миллиардов рублей.

Владимир Путин выразил уверенность в том, что разработка Верхне-Мунского алмазного месторождения,закрепит лидерство на международном рынке России и российской компании, на долю которой уже сегодня приходится 27 процентов мировой добычи алмазов. Глава государства подчеркнул, что при реализации этого проекта необходимо уделить особое внимание экологии, вопросам охраны здоровья и труда сотен работников месторождения, а также повышению качества жизни населения Крайнего Севера.

Глава Якутии Айсен Николаев, который принял участие в церемонии запуска, заявил, что работа АЛРОСА при подготовке месторождения к началу эксплуатации может стать примером бережного отношения недропользователя к территории и к людям, которые там живут. Он сообщил, что при строительстве трассы, соединяющей месторождение с Удачненским ГОКом, проектировщики учли пути миграции северных оленей, предусмотрев пять переходов с более пологим спуском и предупреждающими знаками. Сегодня данные о нахождении оленей сотрудники компании в режиме реального времени получают от сотрудников Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, которые отслеживают передвижение стад общей численностью 90 тысяч особей. Кроме того, подписано соглашение, по которому компания «Алроса» ежегодно будет выделять 100 млн рублей на решение социальных задач Оленекского района.

Подготовка к запуску Верхне-Мунского началась в 2015 году. За это время удалили пласты пустой породы, покрывающей месторождение, построили вахтовый поселок и объекты инфраструктуры, разработали и закупили специальную технику, в том числе автопоезда Scania и Volvo грузоподъемностью 95 тонн, которые впервые используются в России.

Было отмечено, что большие запасы Верхне-Мунского алмазного месторождения обеспечивают стабильность работы обогатительной фабрики №12 Удачнинского ГОКа и тем самым - стабильность жизни почти 12 тысяч жителей города Удачный. Эксплуатация месторождения, которая рассчитана до 2040-2042 года, позволит создать более 800 новых рабочих мест, увеличит отчисления во все уровни бюджета.

Первый вице-премьер, министр финансов РФ Антон Силуанов подчеркнул, что из казны в проект вложено 5 миллиардов рублей, а в качестве налоговых и неналоговых доходов будет получено около 180 миллиардов рублей, причем половина этих денег пойдет в бюджет Якутии на решение тех задач, которые стоят сегодня перед регионом.

Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ