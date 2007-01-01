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В Якутии подключили Чаяндинское месторождение к газопроводу «Сила Сибири»

Авг 15
Москва Центральный федеральный округ
В Якутии подключили Чаяндинское месторождение к газопроводу «Сила Сибири»

В Ленском районе Якутии (Республика Саха) на Чаядинском нефтегазоконденсатном месторождении специалисты «Газпрома» подключили трубопровод, соединяющий добычную и газотранспортную инфраструктуру к газопроводу «Сила Сибири».
В настоящее время на Чаяндинском месторождении ведется активная подготовка к заполнению газом газопровода «Силы Сибири» для поставок в Китай по «восточному» маршруту. Началась подача газа на установку комплексной подготовки газа №3 (УКПГ-3) для проведения пусконаладочных работ под нагрузкой. С УКПГ-3 будет обеспечена подача газа в магистральный газопровод.

Одновременно в Китае завершается строительство среднего участка «Силы Сибири». «Восточный» маршрут на территории КНР включает три участка: северный, промежуточный и южный. Северный участок Хэйхэ — Чанлин практически готов, поэтому поставки российского газа на север КНР начнутся раньше намеченных сроков— уже с 1 декабря текущего года. Объем начальных поставок составит 10 млн кубометров газа в сутки, с последующим увеличением.

Промежуточная часть трубопровода протяженностью более 1,1 тыс. км соединит уезд Чанлин в северо-восточной провинции Цзилинь с городом Юнцин (провинция Хэбэй, Северный Китай). На этой стройке одновременно заняты около 10 тысяч человек.

В ближайшие годы трубопровод «Сила Сибири» будет заполняться из двух гигантских месторождений – Чаяндинского и Ковыктинского. Совокупно в них находится более 4 трлн кубометров газа.

Республика Саха, Дальневосточный федеральный округ



 
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