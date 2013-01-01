В Якутии открыли межвузовский студенческий бизнес-инкубатор и коворкинг-центр



Центр для проектной деятельности и профподготовки студентов создан в учебно-лабораторном корпусе Якутской государственной сельскохозяйственной академии.

Теперь у студентов, желающих заниматься общественной работой и участвовать в творческих фестивалях, есть альтернативный офис, оборудованный всей необходимой мебелью и современной техникой.

Руководство вуза отмечает, что бизнес-инкубатор создан для повышения качества подготовки молодых специалистов за счёт внедрения новых форм обучения, а его деятельность направлена на создание малых предприятий-производителей наукоёмкой продукции, с участием студентов. Здесь будут отрабатывать механизм генерации новой волны предпринимателей в области агропромышленного комплекса, развивать научные школы и укреплять их связи с рынком.

«Наша миссия - всесторонняя поддержка предпринимательских инициатив и проектов студентов и аспирантов академии. Обучение во всех сферах бизнеса, полезные деловые контакты, помощь в поиске финансирования и непрерывные консультации помогут вам начать свое дело. История вашего успеха – это то, над чем мы работаем ежедневно»,- подчеркнул ректор Якутской государственной сельскохозяйственной академии Иван Слепцов

Республика Саха(Якутия), Дальневосточный федеральный округ