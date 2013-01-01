Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
26 НОЯ, 09:52 МСК
USD (ЦБ)    63,7637
EUR (ЦБ)    70,3122

26 НОЯ, 09:52 МСК
USD (ЦБ)    63,7637
EUR (ЦБ)    70,3122

В Якутии открыли движение по самому длинному мосту в республике

Ноя 26
Москва Центральный федеральный округ
В Якутии открыли движение по самому длинному мосту в республике

В Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия) торжественно открыли движение по новому мостовому переходу через реку Марха. На сегодняшний день это самый крупный мост, построенный на территории Якутии. Строительство моста велось с 2015 по 2019 год в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденного правительством РФ.
Уникальное сооружение, все конструкции которого спроектированы с учетом условий вечной мерзлоты и судоходности реки, стал частью каскада мостовых переходов на федеральной трассе Вилюй.

Общая протяженность участка от 756-го км федеральной трассы «Вилюй» достигает 6,4 км. В состав мостового перехода входит самый длинный мост протяженностью 560 погонных метров и два средних моста через урочище Мар длиной 34 и 55 погонных метров.

Проезд по мосту будет бесплатным для легковых автомобилей. Грузовые транспортные средства должны будут платить от 1 тыс. до 4 тыс. рублей в зависимости от категории.

Республики Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
25 Ноя:
25 Ноя:
25 Ноя:
Центральный федеральный округ:
25 Ноя:
25 Ноя:
25 Ноя:
РОССИЯ:
22 Ноя:
22 Ноя:
22 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Подушки безопасности. В каких регионах России у россиян больше всего сбережений в банках?

Подушки безопасности. В каких регионах России у россиян больше всего сбережений в банках?
Исследования

Из Сибири в Сибирь. Российские власти решили строить трехкилометровый мост через реку Лена

Из Сибири в Сибирь. Российские власти решили строить трехкилометровый мост через реку Лена
Экономика

Керченский трибунал. Крым инициирует международный «суд общественности» для Украины

Керченский трибунал. Крым инициирует международный «суд общественности» для Украины
Политика 1

Интернет в воздухе. В самолетах появится Wi Fi благодаря новейшей российской системе связи

Интернет в воздухе. В самолетах появится Wi Fi благодаря новейшей российской системе связи
Наука и технологии 1

Финансово устойчивый партнер. Экономический потенциал Орловской области представят в ТПП РФ

Финансово устойчивый партнер. Экономический потенциал Орловской области представят в ТПП РФ
Экономика

Неравноценная замена. Зачем на Украину идут танкеры с американским СПГ?

Неравноценная замена. Зачем на Украину идут танкеры с американским СПГ?
Политика

Узнай, страна

В Якутии открыли движение по самому длинному мосту в республике

В Якутии открыли движение по самому длинному мосту в республике

В Тверской области в развитие туристско-рекреационного кластера «Волжское море» вложат 35 млрд руб.

В Тверской области в развитие туристско-рекреационного кластера «Волжское море» вложат 35 млрд руб.

В Сахалинской области ввели в эксплуатацию одну из самых крупных ГРЭС России

В Сахалинской области ввели в эксплуатацию одну из самых крупных ГРЭС России

В Краснодарском крае введена в эксплуатацию электроподстанция для 42-х социально значимых объектов

В Краснодарском крае введена в эксплуатацию электроподстанция для 42-х социально значимых объектов

Новости дня

08:37 Олег Сенцов предлагает «вернуть» Украине атомную бомбу Олег Сенцов предлагает «вернуть» Украине атомную бомбу
В США придумали способ блокировать "Северный поток - 2" через военный бюджет
В США придумали способ блокировать "Северный поток - 2" через военный бюджет
07:27 «Белые каски» при поддержке боевиков готовят в Идлибе серию провокаций «Белые каски» при поддержке боевиков готовят в Идлибе серию провокаций
25 НОЯ, 23:53 Камеры наблюдения зафиксировали ограбление крупнейшей сокровищницы Европы Камеры наблюдения зафиксировали ограбление крупнейшей сокровищницы Европы
25 НОЯ, 22:41 Ученые обнаружили жизнь в самых враждебных местах на Земле Ученые обнаружили жизнь в самых враждебных местах на Земле
25 НОЯ, 22:38 Американский врач рассказал о диете, которая поможет похудеть с эффективностью 100% Американский врач рассказал о диете, которая поможет похудеть с эффективностью 100%
25 НОЯ, 22:12 Из-за нехватки снега на Эльбрусе отложили открытие горнолыжного сезона Из-за нехватки снега на Эльбрусе отложили открытие горнолыжного сезона
Охват самозанятых. Еще 19 регионов России включат в эксперимент с налогом на профессиональный доход
Охват самозанятых. Еще 19 регионов России включат в эксперимент с налогом на профессиональный доход
25 НОЯ, 22:11 Настольные игры поддерживают острое мышление и навыки памяти Настольные игры поддерживают острое мышление и навыки памяти

Узнай, страна!

09:26 В Якутии открыли движение по самому длинному мосту в республике В Якутии открыли движение по самому длинному мосту в республике
Докажи что не алкаш. Россиян обязывают проходить дорогое обследование для получения водительской справки
Докажи что не алкаш. Россиян обязывают проходить дорогое обследование для получения водительской справки
21 НОЯ, 10:17 В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны В Астраханской области стартует строительство портовой особой экономической зоны
14 НОЯ, 17:04 Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер Астраханская область отмечена среди регионов ЮФО по эффективности противопожарных мер
29 ОКТ, 18:28 Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России Власти Астраханской области решают проблему аварийного жилья вместе с Генпрокуратурой России
05 АПР, 19:58 ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию? ТОП-10 достижений недели: как в российских регионах развивали экономику и боролись за экологию?
31 МАР, 09:36 ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах? ТОП-10 достижений марта: что впервые в России и в мире сделали в российских регионах?

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter