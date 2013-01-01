В Якутии открыли движение по самому длинному мосту в республике



В Нюрбинском районе Республики Саха (Якутия) торжественно открыли движение по новому мостовому переходу через реку Марха. На сегодняшний день это самый крупный мост, построенный на территории Якутии. Строительство моста велось с 2015 по 2019 год в рамках комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, утвержденного правительством РФ.

Уникальное сооружение, все конструкции которого спроектированы с учетом условий вечной мерзлоты и судоходности реки, стал частью каскада мостовых переходов на федеральной трассе Вилюй.

Общая протяженность участка от 756-го км федеральной трассы «Вилюй» достигает 6,4 км. В состав мостового перехода входит самый длинный мост протяженностью 560 погонных метров и два средних моста через урочище Мар длиной 34 и 55 погонных метров.

Проезд по мосту будет бесплатным для легковых автомобилей. Грузовые транспортные средства должны будут платить от 1 тыс. до 4 тыс. рублей в зависимости от категории.

Республики Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ