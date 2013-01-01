В Якутии добытчики алмазов и золота открыли промывочный сезон 2019 года



Компания «Алмазы Анабара» (входит в группу АЛРОСА) объявила о старте промывочного сезона – 2019. Планируется добыть более 5 млн карат алмазов, а также не менее 130 кг попутного золота и платины на пяти приисках.

По словам генерального директора «Алмазов Анабара» Павла Маринычева, чтобы промывочный сезон прошел успешно, особое внимание уделяется подготовительным работам, которые проводятся в холодное время года. Для этого вымораживают лед и из-под него добывают алмазоносные пески, которые вывозят на рудодворы. При наступлении плюсовых температур приступают к промывке.

В подготовительный период 2018-2019 гг. компанией произведена переработка горной массы общим объемом 12 699 тысяч кубических метров, добыто и подготовлено к промывке 5 194 тыс. кубометров алмазоносных песков, отсыпано 1355 тыс. кубометров горно-технологических сооружений. Для завоза грузов обустроены автозимники, мостовые переправы. По ним, а также речным и морским путям завезено 67 тысяч тонн необходимого оборудования, ГСМ, техники и др. Закуплено 48 единиц новой горной и вспомогательной спецтехники и 95 единиц обогатительного оборудования для сортировочных комплексов.

Введены в эксплуатацию здания сварочного цеха, АСУ модульного пункта досмотра, теплого склада продовольственных товаров. Проведены работы по усилению и укреплению конструкций промзон. Утеплены здания столовых, общежитий, бань, культурных центров, тепловых сетей, резервуаров и административных зданий вахтовых поселков

Традиционно промывочный сезон в «Алмазах Анабара» начинается с июня и заканчивается в сентябре. На приисках вахтовым методом работает около 2,5 тысяч человек. В основном это жители опорных улусов, где располагаются прииски.

Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ