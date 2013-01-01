В Якутии Центральный энергорайон присоединен к Единой национальной электрической сети России
Заработал построенный ПАО «ФСК ЕЭС» крупнейший в России энерготранзит 220 киловольт «Нерюнгринская ГРЭC – Нижний Куранах – Томмот – Майя» и Республика Саха стала 79 субъектом РФ, охваченным Единой сетью.
Глава Якутии Айсен Николаев назвал это событие историческим и подчеркнул, что долгожданное соединение с энергосистемами Сибири и Дальнего Востока позволит кратно повысить надежность энергоснабжения населения Якутии, а промышленные потребители региона получат экономические преимущества за счет снижения тарифа на передачу электроэнергии и доступа на оптовый рынок мощности Дальнего Востока.
Сейчас к ОЭС Востока присоединена большая часть якутской энергосистемы. Однако ФСК ЕЭС продолжает реализацию проектов по созданию дополнительных связей Якутии с ЕЭС России.
В 2019 году в Иркутской области завершится строительство подстанции 220 кВ «Сухой Лог» и отходящей от нее в западный энергорайон Якутии линии электропередачи протяженностью 248 км. В совокупности с уже завершенным строительством ПС 500 кВ «Усть-Кут», ВЛ 220 кВ «Тира – Надеждинская» и реконструкцией ПС 220 кВ Таксимо это обеспечит связи Западного энергорайона Якутии с энергосистемой Сибири.
Республика Саха (Якутия), Дальневосточный федеральный округ
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