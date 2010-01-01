В Ханты-Мансийском округе открыли завод по производству оборудования для нефтедобычи



Предприятие, созданное в Нижневартовске компании «Baker Hughes», обеспечит нефтедобывающие компании региона высокотехнологичным оборудованием мирового класса.

На заводе площадью более 7,5 тыс. кв. метров, открытом на базе предприятия ООО «Ойлпамп Сервис», будут производить соответствующие международным стандартам полнокомплектные системы установок электроприводного центробежного насоса (УЭЦН) различных типоразмеров, а также комплектующие - насосы, газосепараторы, диспергаторы, погружные электродвигатели.

На первом этапе планируется выпускать ежегодно две тысячи комплектов оборудования, в дальнейшем объем производства должен вырасти до пяти тысяч комплектов.

На импортозамещающем предприятии будет создано 150 рабочих мест. Также здесь будут проходить производственную практику студенты учебных заведений Нижневартовска.

Ханты-Мансийский автономный округ, Уральский федеральный округ