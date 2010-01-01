Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
15 НОЯ, 17:27 МСК
USD (ЦБ)    66,6159
EUR (ЦБ)    75,5358

15 НОЯ, 17:27 МСК
USD (ЦБ)    66,6159
EUR (ЦБ)    75,5358

В Ханты-Мансийском округе открыли завод по производству оборудования для нефтедобычи

Ноя 15
Москва Центральный федеральный округ
В Ханты-Мансийском округе открыли завод по производству оборудования для нефтедобычи

Предприятие, созданное в Нижневартовске компании «Baker Hughes», обеспечит нефтедобывающие компании региона высокотехнологичным оборудованием мирового класса.
На заводе площадью более 7,5 тыс. кв. метров, открытом на базе предприятия ООО «Ойлпамп Сервис», будут производить соответствующие международным стандартам полнокомплектные системы установок электроприводного центробежного насоса (УЭЦН) различных типоразмеров, а также комплектующие - насосы, газосепараторы, диспергаторы, погружные электродвигатели.

На первом этапе планируется выпускать ежегодно две тысячи комплектов оборудования, в дальнейшем объем производства должен вырасти до пяти тысяч комплектов.

На импортозамещающем предприятии будет создано 150 рабочих мест. Также здесь будут проходить производственную практику студенты учебных заведений Нижневартовска.

Ханты-Мансийский автономный округ, Уральский федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
15 Ноя:
15 Ноя:
14 Ноя:
Центральный федеральный округ:
15 Ноя:
14 Ноя:
14 Ноя:
РОССИЯ:
14 Ноя:
14 Ноя:
13 Ноя:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией

Что делать и как себя вести при задержании полицией и Росгвардией
Общество 1

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации

«Белый лебедь» или «Черный коршун»? Ту-160 – гордость советской авиации
Наука и технологии

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать

50 рублей за литр в марте. Почему растут цены на бензин, а правительство бессильно их регулировать
Интервью и комментарии

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке

Русские и китайцы – братья навек? Почему России нужно уравновесить интересы на Дальнем Востоке
Политика 1

Климатическое оружие. Миф или реальность?

Климатическое оружие. Миф или реальность?
Наука и технологии 1

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах

Россияне платят больше всех? Во сколько ЖКХ обходится в России и других странах
Экономика

Узнай, страна

Созданный в Челябинске новейший аэродромный комплекс СП-2010 получил сертификат Росавиации

Созданный в Челябинске новейший аэродромный комплекс СП-2010 получил сертификат Росавиации

В Ханты-Мансийском округе открыли завод по производству оборудования для нефтедобычи

В Ханты-Мансийском округе открыли завод по производству оборудования для нефтедобычи

В Ставропольском крае заложили новый сад суперинтенсивного типа

В Ставропольском крае заложили новый сад суперинтенсивного типа

Тамбовский губернатор выступил с рядом предложений в ходе сессии общего собрания членов РАН

Тамбовский губернатор выступил с рядом предложений в ходе сессии общего собрания членов РАН

Новости СМИ

Новости дня

17:22 В Калининграде главу роддома задержали из-за смерти младенца В Калининграде главу роддома задержали из-за смерти младенца
Хотите получить работу – идите учиться в МГУ, Игорь Сечин указал на виновников роста цен на бензин и другие новости четверга
Хотите получить работу – идите учиться в МГУ, Игорь Сечин указал на виновников роста цен на бензин и другие новости четверга
16:47 Режиссер «Игры престолов» рассказал об интимных сценах восьмого сезона Режиссер «Игры престолов» рассказал об интимных сценах восьмого сезона
16:21 Цукерберг запретил iPhone в офисе Facebook Цукерберг запретил iPhone в офисе Facebook
15:45 Цеповяз питался деликатесами в колонии на десятки тысяч рублей в месяц Цеповяз питался деликатесами в колонии на десятки тысяч рублей в месяц
15:30 Путин ответил на критику прошедших выборов в ДНР и ЛНР Путин ответил на критику прошедших выборов в ДНР и ЛНР
14:50 ЕСПЧ вынес решение в пользу Навального по делу против России ЕСПЧ вынес решение в пользу Навального по делу против России
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды
Снижения цен на бензин не будет, правительство утвердило индексацию платы за ЖКХ и другие новости среды
14:06 Самым дешевым блюдом в столовой Госдумы оказалась французская гренка Самым дешевым блюдом в столовой Госдумы оказалась французская гренка

Узнай, страна!

16:47 Созданный в Челябинске новейший аэродромный комплекс СП-2010 получил сертификат Росавиации Созданный в Челябинске новейший аэродромный комплекс СП-2010 получил сертификат Росавиации
Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника
Alibaba поставила рекорд в «День холостяка», Госдума экспроприирует банковские вклады и другие новости вторника
15:51 В Ханты-Мансийском округе открыли завод по производству оборудования для нефтедобычи В Ханты-Мансийском округе открыли завод по производству оборудования для нефтедобычи
14:49 В Ставропольском крае заложили новый сад суперинтенсивного типа В Ставропольском крае заложили новый сад суперинтенсивного типа
08:58 Тамбовский губернатор выступил с рядом предложений в ходе сессии общего собрания членов РАН Тамбовский губернатор выступил с рядом предложений в ходе сессии общего собрания членов РАН
13 НОЯ, 16:44 На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов На инвестиционной конференции в Любытино попытались найти варианты развития муниципальных районов
12 НОЯ, 17:17 В Курске на площадке «МегаГРИНН» прошел смотр-конкурс «Покупаем курское» В Курске на площадке «МегаГРИНН» прошел смотр-конкурс «Покупаем курское»
Россия уменьшает зависимость от доллара, сладкие газированные напитки подорожают и другие новости понедельника
Россия уменьшает зависимость от доллара, сладкие газированные напитки подорожают и другие новости понедельника
12 НОЯ, 12:29 Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства Почти 9 млн рублей получит ЕАО на развитие региональных систем обеспечения безопасного детства
09 НОЯ, 15:34 В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
МЭЛТОР - мастер электронных торгов
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter