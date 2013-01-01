В Ханты-Мансийском округе «Газпром нефть» направит полтора миллиарда рублей на социальные проекты



Правительство Югры одобрило соглашение о сотрудничестве, рамках которого нефтяная компания в период 2019 по 2021 год выделит 1,471 млрд рублей на финансирование строительства жилья в Ханты-Мансийском автономном округе и благоустройство сельских поселений.

По словам главы Ханты-Мансийского автономного округа Натальи Комаровой, в списке совместных проектов текущего года - проведение проектно-изыскательных работ строительства многоэтажного жилого дома в Ханты-Мансийске, обустройство устройство парка в селе Елизарово.

В дальнейшем в поселке городского типа Новоаганск при финансовом участии нефтяников будет построен крытый хоккейный корт.

Кроме того, "Газпром нефть" будет участвовать в экологических проектах и развитии рыбоводства, в частности выпустит в водные объекты в Югре мальков осетра сибирского, стерляди, муксуна, чира и других ценных пород рыб.

Ханты-Мансийский автономный округ, Уральский федеральный округ