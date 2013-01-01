В Ханты-Мансийском автономном округе открыли второй маршрут судов на подводных крыльях «Валдай 45Р»



В Ханты-Мансийском автономном округе (ХМАО) с 1 сентября в Обь-Иртышском бассейне открыт второй маршрут, обслуживаемый скоростными речными судами на подводных крыльях (СПК) «Валдай 45Р». Судно разработали специалисты АО «Центральное Конструкторское бюро по судам на подводных крыльях имени Р. Е. Алексеева» (Нижний Новгород) в рамках госпрограммы РФ «Развитие судостроения».

Второе в регионе скоростное судно «Валдай 45Р», рассчитанное на 45 пассажиров, вышло на регулярный маршрут Ханты-Мансийск – Нялино. Рейсы выполняются ежедневно. Время в пути – около двух часов. Экипаж – 2 человека. Маршрут незаменим для жителей поселков Нялино и Кирпичный, где отсутствует автомобильное сообщение.

Первое СПК «Валдай 45Р» в Ханты-Мансийском автономном округе вышло на маршрут Ханты-Мансийск – Сургут в середине августа. Всего в России в настоящее время эксплуатируется три судна «Валдай 45Р», в том числе, два – в ХМАО и одно – в Нижегородской области.

Надежное и экономичное судно, предназначенное для работы в условях Севера, идет со скоростью 65-70 км в час. При этом расход топлива составляет всего 208 кг в час, что на 30% меньше, чем закладывали разработчики в техническое задание. С учетом этого показателя дальность хода СПК увеличилась до 600 км, вместо первоначально запланированных 400 км.

Научно-производственный комплекс АО «ЦКБ по СПК им. Р.Е. Алексеева» готов к серийному выпуску судна. В ближайшее время четвертое СПК выйдет на маршрут Нижний Новгород – Макарьево.

Ханты-Мансийский автономный округ, Уральский федеральном округ