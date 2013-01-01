В Ханты-Мансийском АО запущен новый цех по производству насосно-компрессорных труб
Июл 26
В Пыть-Яхе Ханты-Мансийского АО Тюменской области на заводе «Тюбинг Технолоджи Югра» запущен новый цех по производству и ремонту насосно-компрессорных труб. На предприятии дополнительно создано более 100 рабочих мест.
В цехе установили самое современное оборудование, в т.ч. новые высокотехнологичные станки. Мощность нового цеха рассчитана на выпуск 800 труб в день. Особенностью производства является высокий уровень производительности при минимальных энергетических затратах, внедрение и использование энергоэффективных технологий. Кроме того, учтены экологические требования к производству.
Выпускаемая продукция сертифицирована и получила паспорт качества. Среди заказчиков предприятия - «Роснефть», «Салым Петролеум Девелопмент», «Шлюмберже», «Свет Энергия», «Катконефть», «Паркер Сервис» и другие компании. Трубы производства «Тюбинг Технолоджи Югра» также поставляются в Казахстан. Кроме того, планируется организовать совместно с Германией производство бурильного оборудования.
Тюменская область, Уральский федеральный округ
26 Июл 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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