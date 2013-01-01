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В Ханты-Мансийске открылся Югорский промышленный форум

Апр 3
Москва Центральный федеральный округ
В Ханты-Мансийске открылся Югорский промышленный форум

В Ханты-Мансийске 3 апреля начал работу VIII «Югорский промышленный форум». Обменяться опытом на мероприятие прибыли представители 100 компаний России, США, Чехии, Словакии и Азербайджана, а также около 500 представителей 15 российских регионов России.Среди участников – руководители, специалисты промышленных предприятий, представителей органов государственной власти, науки, институтов поддержки и развития бизнеса.
Открыло форум пленарное заседание на тему: «Растущие индустрии: в поисках новых возможностей для бизнеса». Перед участниками в качестве спикеров выступили сотрудник российского Минпромторга Денис Цуканов, заместитель губернатора Югры Алексей Забозлаев, вице-президент Американской торговой палаты в РФ Наталья Шнайдер и генеральный директор конфедерации итальянской промышленности в России Альфредо Гоцци.

В течение дня на форуме работали тематические секции, «круглые столы», семинары. Участники подпишут ряд соглашений между Правительством Югры, финансирующими организациями и ООО «Ресурсосбережение ХМАО», АУ «Технопарк высоких технологий» и АО «Югорский промышленный холдинг», ООО «МегионНефтеРемСервис».

В рамках форума организована выставка, на которой представлены возможности ведущих промышленных предприятий Югры и России, последние разработки и достижения промышленной отрасли. Гостям предлагают познакомиться с работающими в демонстрационном режиме сварочным оборудованием, снегоболотоходом, изделиями металлообработки, инновационными проектами.

Ханты-Мансийский автономный округ, Уральский федеральный округ



 
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