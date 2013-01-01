В Хакасии запущена в работу современная электроподстанция в зоне повышенной сейсмической активности



В Алтайском районе Республики Хакасия на угледобывающем разрезе «Аршановский» запустили в эксплуатацию новую электроподстанцию напряжением 110 кВ и 18-километровую линию электропередач (ЛЭП). Объем инвестиций в проект превысил 500 млн рублей.

При проектировании подстанции было учтено, что она должна обеспечивать бесперебойное электроснабжение в зоне повышенной сейсмической активности, достигающей 7 баллов по шкале Рихтера, в которой находится вся территория месторождения.

ЛЭП и подстанция были построены в сжатые сроки с применением самого современного оборудования и соблюдением всех необходимых требований для сейсмически опасных зон. На объекте применено оборудование ведущих отечественных и зарубежных производителей.

По словам директора Аршановского разреза Евгения Юрина, «подстанция является наиболее современным, безопасным и экологическим объектом электросетевого хозяйства разреза».

Среди неоспоримых преимуществ он выделил применение на подстанции электрогазового оборудования, внедрение самых современных устройств режимной, сетевой и противоаварийной автоматики, а также новейшей системы сбора и передачи информации для управления и контроля коммутационными аппаратами.

•Угольное месторождение «Аршановский разрез» расположено в 45 км от городов Абакан и Саяногорск. Площадь лицензионного участка составляет 18 кв. км, а максимальная глубина его разработки — 150 м. Гарантированные запасы высококачественного угля открытой добычи в «Аршановском разрезе» достигают 700 млн тонн.

Республика Хакасия, Сибирский федеральный округ