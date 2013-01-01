В Хабаровском крае запускают два приоритетных аграрных проекта
Июн 10
В Хабаровском крае два аграрных проекта, которые будут развивать компании СХП «Колос» и ООО «Грин Стар-2», признаны приоритетными. Особый статус дает фермерам право на получение земель без проведения торгов. Общая стоимость проектов – около 300 млн рублей.
В Хабаровском районе СХП «Колос» будет развивать мясное животноводство, планируя вложить около 50 млн рублей в обновление поголовья, ремонт животноводческих помещений, приобретение сельхозтехники.
В селе Святогорье района имени Лазо компания «Грин Стар - 2» создаст свиноводческий и мясоперерабатывающий комплексы. Стоимость инвестиционного проекта - около 240 млн рублей.
Дополнительные земельные участки необходимы в первую очередь под кормовую базу. Отсутствие земель для выращивания кормов является главным сдерживающим фактором для животноводов Хабаровского края.
Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ
10 Июн 2019, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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