В Хабаровском крае возобновили производство десятки промышленных предприятий



В Комсомольске-на-Амуре (Хабаровский край) ПАО «Амурский судостроительный завод», выполняющее крупный гособоронзаказ, с 7 апреля полностью возобновило работу, приостановленную с 30 марта в связи с обеспечением мер по недопущению распространения коронавируса. Также заработали «Дальэнергомаш», «Хабаровский судостроительный завод», «179-й судоремонтный завод», Дальневосточный авиационно-сервисный центр», «Хабаровский радиотехнический завод», завод имени Горького и многие другие предприятия края.

На сегодняшний день на предприятиях проведена санитарная обработка всех производственных площадок и помещений, закуплены средства индивидуальной защиты.

На Амурском судостроительном заводе предусмотрен поочередный график допуска сотрудников к рабочим местам. Первыми на территорию предприятия (после измерения температуры) заходят работники основных цехов, затем обслуживающий персонал и, наконец, сотрудники заводоуправления. Они соблюдают интервал в 1,5 метра.

На предприятии занято около 4 тысяч человек, но к работе пока не допускаются сотрудники старше 65 лет, беременные женщины и люди с хроническими заболеваниями.

До конца недели по аналогичной схеме возобновит работу Комсомольский-на-Амуре авиазвод имени Ю.А. Гагарина, который должен поставить в войска 76 самолётов типа Су-57 по контракту с Минобороны РФ.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ