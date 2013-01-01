В Хабаровском крае создают производство стройматериалов из речных пород за 1,2 млрд рублей



В Хабаровском крае ООО «Амур-Русло-Добыча» реализует проект по добыче и переработке нерудных строительных материалов на русловом месторождении «Троицкое-2». Общий объем инвестиций составит 1,2 млрд рублей. Рентабельность готовой продукции при собственной добыче сырья по расчетам превысит 200 процентов.

Проектом предусматривается добыча кварцевого песка и песчано-гравийных смесей с последующей переработкой сырья в готовую продукцию в виде сухих строительных смесей.

Для организации технологических линий разработки месторождения инвестор приобретет тяжелую карьерную технику, также речные суда различного типа. Кроме того, для реализации проекта потребуются портовые краны, причальные стенки, электрические сети. Строительство завода планируется осуществить в 2020 году. В дальнейшем планируется использовать мощности грузового порта Троицкий, удобного с точки зрения логистики. Окупаемость проекта – не более 6 лет.

По предварительным данным готовая продукция будет востребована в больших объемах в Хабаровске и Комсомольске-на-Амуре.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ