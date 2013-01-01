В Хабаровском крае расширили производство на деревоперерабатывающем комплексе за 2 млрд рублей



В Хабаровском крае расширили производственные мощности на деревоперерабатывающем комплексе «Леспром ДВ». На заводе появился цех по производству лущеного шпона, котельная и сушильные камеры, в которых одновременно можно обрабатывать до 1200 кубометров древесины. В проект инвестировано около 2 млрд рублей, создано более 200 рабочих мест.

На предприятии запущена новая лесопильная линия отечественного производства мощностью 50 тыс. кубометров пиломатериалов в год. Освоена дальнейшая переработка древесины в карандашные заготовки. В настоящее время компания подала заявку на регистрацию собственного товарного знака «Хорский карандаш». Кроме того, из произведённого шпона здесь изготавливают палочки для еды и другую продукцию. Комплекс «Леспром ДВ» входит в число приоритетных инвестиционных проектов Хабаровского края. Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ

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