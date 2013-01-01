В Хабаровском крае построят нефтеперерабатывающий завод за 300 млрд рублей



В районе села Березовка под Хабаровском ведется подбор земельных участков под строительство нефтеперерабатывающего завода (НПЗ). Рассчетная годовая мощность производства - 5 млн тонн переработки первичного сырья. Капиталовложения в строительство предприятия составят порядка 300 млрд рублей.

Застройщиком выступает «Независимая нефтегазовая компания» (НКК), курирующая АО «ННК-Хабаровский НПЗ». По словам министра экономического развития Хабаровского края Виктора Калашникова, проект в Березовке «предусматривает вторую очередь этого нефтезавода, но на другой площадке - не в городе».

Завод будет строиться несколькими очередями до 2025 года. Сейчас идет разработка проектной документации и подбираются необходимые земельные участки. Особое внимание при реализации проекта будет уделено защите окружающей среды, поскольку «Независимая нефтегазовая компания» нацелена на развитие и внедрение новых экологичных технологий переработки нефти.

Холдинг «ННК» — вертикально-интегрированная компания, деятельность которой охватывает все виды профильной деятельности: от поиска, разведки и разработки месторождений, добычи нефти и газа, их переработки и до сбыта произведенных нефтепродуктов как оптом, так и конечному потребителю, в том числе через собственную сеть АЗС.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ