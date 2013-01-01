В Хабаровском крае открыли производство фанеры, первым в России получившее поддержку по ставке в 1%



В рабочем поселке Хор Хабаровского края ООО «Восточная торговая компания» ввело в эксплуатацию новое предприятие глубокой переработки древесины мощностью 15 тыс. кубометров. Создано 63 новых рабочих места. Инвестиции составили 227,3 млн рублей. Проект стал первым в стране, получившим поддержку Фонда развития промышленности по ставке 1% годовых.

Все производство фанеры является безотходным. В цехе производят деревообработку полного цикла. При этом в производстве используют породы древесины, не относящиеся к ценным.

Продукция предприятия отвечает международным стандартам качества и пользуется высоким спросом на строительном рынке. Планируется наладить ее экспорт.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ