В Хабаровском крае открыли движение по новому мосту через реку Кенжа
Ноя 9
Вместо старого моста, полуразрушенного наводнением на Амуре в 2013 году, построили монолитный мостовой переход и реконструировали участок автодороги.
Генеральный подрядчик, в качестве которого выступило КГКУ «Хабаровскуправтодор», в основании опор моста установил буровые сваи длиной более 30 метров, а уровень дорожного полотна и мостового перехода поднял с учетом возможных подтоплений.
Общая протяженность участка реконструкции вместе с автодорожными подходами к селу Богородское составила 2,8 километров.
Общая стоимость строительства моста и реконструкции подъездных путей составила 418 млн рублей. Из них 309 млн рублей выделено из краевого бюджет и 109 млн рублей – из федерального бюджета.
Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ
9 Ноя 2018, "КАПИТАЛ СТРАНЫ" / Москва
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