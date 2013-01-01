В Хабаровском крае открыли движение по новому мосту через реку Кенжа



Вместо старого моста, полуразрушенного наводнением на Амуре в 2013 году, построили монолитный мостовой переход и реконструировали участок автодороги.

Генеральный подрядчик, в качестве которого выступило КГКУ «Хабаровскуправтодор», в основании опор моста установил буровые сваи длиной более 30 метров, а уровень дорожного полотна и мостового перехода поднял с учетом возможных подтоплений.

Общая протяженность участка реконструкции вместе с автодорожными подходами к селу Богородское составила 2,8 километров.

Общая стоимость строительства моста и реконструкции подъездных путей составила 418 млн рублей. Из них 309 млн рублей выделено из краевого бюджет и 109 млн рублей – из федерального бюджета.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ