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В Хабаровском крае начали строить очистные сооружения в Находкинском морторгпорту за 1 млрд рублей

Авг 5
Москва Центральный федеральный округ
В Хабаровском крае начали строить очистные сооружения в Находкинском морторгпорту за 1 млрд рублей

В Хабаровском крае «Находкинский морской торговый порт» (крупнейшая стивидорная компания в порту Находка) приступил к строительству системы очистных сооружений для ливневых и хозяйственно-бытовых стоков на территориях производственных терминалов. Объем запланированных инвестиций - более 1 млрд рублей.
В порту изначально не было очистных сооружений. Главная функция экосистемы, которая будет построена по принципу замкнутого цикла водоснабжения, - полностью исключить возможность попадания технических и ливневых вод в почву и акваторию бухты.

В настоящее время завершается монтаж объектов напорной и безнапорной канализации, а также копка котлованов для размещения специальных накопительных резервуаров. Основная часть необходимого оборудования уже поступила в порт. Первая очередь строительства будет выполнена на территории терминала на мысе Астафьева, параллельно строительство ведется на основной стороне порта.

«Строительство системы очистных сооружений является одним из наиболее масштабных проектов экологической программы Находкинского МТП. При этом, при возведении экологических объектов мы стремимся использовать наилучшие доступные технологии в области защиты окружающей среды», – отметил генеральный директор Находкинского МТП Владимир Григорьев.

Масштабный экологический проект планируется завершить в 2020 году с введением очистных систем в эксплуатацию.

Реализация проекта по строительству очистных сооружений для ливневых и хозяйственно-бытовых стоков – часть комплексной программы Находкинского МТП по переходу на максимально безопасные технологии перевалки грузов и обеспечению благоприятных условий для жизни и здоровья населения г. Находки.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ



 
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