В Хабаровском крае начали строить ЛЭП для территории опережающего развития



В Хабаровском крае началось строительство линии электропередачи (ЛЭП) для обеспечения электроэнергией трех резидентов территории опережающего развития (ТОР) «Николаевск», которые планируют реализовать проекты более чем на 1 млрд рублей и создать до 250 новых рабочих мест.

Хабаровские энергетики приступили к строительству линии электропередачи от ВЛ-110 Николаевская ТЭЦ до двух площадок территории опережающего развития ТОР «Николаевск». Общая протяженность новой ЛЭП – 35,5 километров. Класс напряжения новых сетей будет выше, чем прежде и составит 110 кВ. На эти работы из федерального бюджета выделено более 1,2 млрд рублей.

Более доступная по стоимости электроэнергия от Николаевской ТЭЦ в несколько раз сократит расходы предприятий на электроснабжение. Это позволит резидентам ТОР - ООО «Восточный рыбокомбинат», компании Рыболовецкая артель (колхоз) им. Блюхера, ООО «Рыбоперерабатывающий комбинат «Восточное» реализовать свои инвестиционные проекты. Работы по созданию инфраструктуры идут с учетом заявок резидентов. Обеспечить предприятия электроэнергией планируется в 2020 году.

В настоящее время семь резидентов ТОР «Николаевск» уже инвестировали в проекты 2,7 млрд рублей и создали 312 рабочих мест. При полной реализации проектов с общим объемом капиталовложений в 3 млрд рублей будет создано 512 рабочих мест.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ