В Хабаровском крае на судостроительном заводе заложили два краболова по программе «квоты под киль»



На Хабаровском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония закладки двух судов-краболовов проекта 03141 для магаданской рыбодобывающей компании по программе «квоты под киль». Для выполнения нового заказа на заводе дополнительно трудоустроено 50 специалистов. Из-за ситуации с COVID-19 работы будут проводиться с соблюдением необходимых мер безопасности.

Новые краболовные суда будут использовать для добычи крабов и креветок специальными ловушками, хранения улова и его доставки в живом виде в порты назначения.

Суда длиной 63 метра и шириной более 10 метров с четырехметровой осадкой смогут вмещать 1048 тонн улова. Все 12 цистерн судна изготовят из нержавеющей стали для наилучших условий сохранения свежего улова в охлажденной морской воде.

Мощность краболова проекта 03141 – 1618 кВт, скорость – 14 узлов. Судно сможет находиться в автономном плавании 45 суток с экипажем в составе 21 человек. Постройка каждого из судов займет полтора года.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ