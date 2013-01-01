Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
22 АПР, 14:03 МСК
USD (ЦБ)    76,2562
EUR (ЦБ)    82,6160

22 АПР, 14:03 МСК
USD (ЦБ)    76,2562
EUR (ЦБ)    82,6160
Все для победы Коронавирус

В Хабаровском крае на судостроительном заводе заложили два краболова по программе «квоты под киль»

Апр 22
Москва Центральный федеральный округ
В Хабаровском крае на судостроительном заводе заложили два краболова по программе «квоты под киль»

На Хабаровском судостроительном заводе состоялась торжественная церемония закладки двух судов-краболовов проекта 03141 для магаданской рыбодобывающей компании по программе «квоты под киль». Для выполнения нового заказа на заводе дополнительно трудоустроено 50 специалистов. Из-за ситуации с COVID-19 работы будут проводиться с соблюдением необходимых мер безопасности.
Новые краболовные суда будут использовать для добычи крабов и креветок специальными ловушками, хранения улова и его доставки в живом виде в порты назначения.

Суда длиной 63 метра и шириной более 10 метров с четырехметровой осадкой смогут вмещать 1048 тонн улова. Все 12 цистерн судна изготовят из нержавеющей стали для наилучших условий сохранения свежего улова в охлажденной морской воде.

Мощность краболова проекта 03141 – 1618 кВт, скорость – 14 узлов. Судно сможет находиться в автономном плавании 45 суток с экипажем в составе 21 человек. Постройка каждого из судов займет полтора года.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Москва:
22 Апр:
22 Апр:
22 Апр:
Центральный федеральный округ:
22 Апр:
21 Апр:
21 Апр:
РОССИЯ:
21 Апр:
21 Апр:
21 Апр:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Экономисты оказались бессильны спрогнозировать будущее России

Экономисты оказались бессильны спрогнозировать будущее России
Экономика

Саудовская Аравия отбирает у России Европу. Польша отказалась от российской нефти

Саудовская Аравия отбирает у России Европу. Польша отказалась от российской нефти
Экономика 1

У России нет денег, чтобы раздать людям. Почему власти отказывают гражданам в помощи

У России нет денег, чтобы раздать людям. Почему власти отказывают гражданам в помощи
Экономика 4

Битва за урожай. Какой ценой доставался хлеб в Великую Отечественную войну?

Битва за урожай. Какой ценой доставался хлеб в Великую Отечественную войну?
Общество

Греф выступил против изъятия вкладов россиян. Эту ошибку совершил СССР

Греф выступил против изъятия вкладов россиян. Эту ошибку совершил СССР
Экономика 7

Бензин стал убыточным для нефтяников, но цены на АЗС не меняются. Почему?

Бензин стал убыточным для нефтяников, но цены на АЗС не меняются. Почему?
Экономика

Узнай, страна

В Петербурге начали изготовление металлургических заготовок для четвертого атомного ледокола

В Петербурге начали изготовление металлургических заготовок для четвертого атомного ледокола

В Челябинске завод по выпуску каменной ваты впервые в регионе начал рециклинг б/у утеплителя

В Челябинске завод по выпуску каменной ваты впервые в регионе начал рециклинг б/у утеплителя

В Приморье запустили единственное на Дальнем Востоке производство полного цикла дизель-генераторов

В Приморье запустили единственное на Дальнем Востоке производство полного цикла дизель-генераторов

В Краснодарском крае завершили ремонт ключевого тоннеля, ведущего к Черному морю

В Краснодарском крае завершили ремонт ключевого тоннеля, ведущего к Черному морю

Новости дня

13:57 Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилые дома Полицейские могут получить право вскрывать автомобили и оцеплять жилые дома
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
13:19 Доля бизнесменов в онлайн-торговле выросла до 50% Доля бизнесменов в онлайн-торговле выросла до 50%
12:52 Назван срок начала нового учебного года Назван срок начала нового учебного года
12:12 В России выявлено 5236 новых случаев инфицирования COVID-19 В России выявлено 5236 новых случаев инфицирования COVID-19
11:36 Проверку бытовых счетчиков можно не проводить до 2021 года Проверку бытовых счетчиков можно не проводить до 2021 года
11:21 Запущен второй этап спецпроекта ТПП РФ «Бизнес-барометр страны» Запущен второй этап спецпроекта ТПП РФ «Бизнес-барометр страны»
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
10:57 В РЭУ рассказали, как сдержать коронавирус В РЭУ рассказали, как сдержать коронавирус

Узнай, страна!

13:55 В Петербурге начали изготовление металлургических заготовок для четвертого атомного ледокола В Петербурге начали изготовление металлургических заготовок для четвертого атомного ледокола
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
Вышли в «Авангард». Зачем Россия показала американцам свое гиперзвуковое оружие?
13:40 В Челябинске завод по выпуску каменной ваты впервые в регионе начал рециклинг б/у утеплителя В Челябинске завод по выпуску каменной ваты впервые в регионе начал рециклинг б/у утеплителя
13:09 В Приморье запустили единственное на Дальнем Востоке производство полного цикла дизель-генераторов В Приморье запустили единственное на Дальнем Востоке производство полного цикла дизель-генераторов
12:24 В Краснодарском крае завершили ремонт ключевого тоннеля, ведущего к Черному морю В Краснодарском крае завершили ремонт ключевого тоннеля, ведущего к Черному морю
12:05 В Хабаровском крае на судостроительном заводе заложили два краболова по программе «квоты под киль» В Хабаровском крае на судостроительном заводе заложили два краболова по программе «квоты под киль»
21 АПР, 16:20 В Подмосковье в рекордный срок построили и открыли инфекционную больницу на 800 мест В Подмосковье в рекордный срок построили и открыли инфекционную больницу на 800 мест
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
Телевизор в Интернете. Как россиянам предлагают раскошелиться на «единое телевидение»?
21 АПР, 16:03 В Приморье ввели уникальную систему пылеподавления на терминале крупнейшего в России угольного порта В Приморье ввели уникальную систему пылеподавления на терминале крупнейшего в России угольного порта
21 АПР, 15:46 В Ульяновской области стартует проект глубокой модернизации крупного молкомбината за 2,8 млрд рублей В Ульяновской области стартует проект глубокой модернизации крупного молкомбината за 2,8 млрд рублей
21 АПР, 15:42 В Архангельской области стартовали дорожные работы на пяти объектах региональной дорожной сети В Архангельской области стартовали дорожные работы на пяти объектах региональной дорожной сети
21 АПР, 13:02 В Мордовии заработала шестая очередь крупнейшего племенного свиноводческого центра В Мордовии заработала шестая очередь крупнейшего племенного свиноводческого центра
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter