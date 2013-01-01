В Хабаровске построили новый терминал в аэропорту с пропускной способностью 3 млн пассажиров в год



Хабаровский аэропорт получил разрешение от Федерального агентства воздушного транспорта России (Росавиация) на ввод в эксплуатацию нового пассажирского терминала. Инвестиции в реализацию проекта составили около 5 млрд рублей.

Новый терминал внутренних авиалиний спроектирован немецкой компанией Assmann beraten+planen. Генеральный подрядчик строительства — турецкий консорциум «ЛимакМаращСтрой». Площадь нового терминала составила 27,7 тыс. кв. м, пропускная способность рассчитана на 3 млн человек в год.

В настоящее время в терминале продолжаются пуско-наладочные работы и тесты всех систем. Торжественное открытие запланировано на конец сентября.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ