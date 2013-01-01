В Хабаровске построят медцентр стоимостью 1 млрд рублей инвесторы из южно-корейского побратима



В Хабаровске инвестор из южно-корейского города-побратима Пучхон принял решение построить современный медицинский центр «Академия здоровья». Объем финансирования составит более 1 млрд рублей. Объект планируется сдать в апреле 2020 года.

— Много лет в клинике города-партнера «Сэчжон» бесплатно оперируют детей из Хабаровска с заболеваниями сердца. Уже в следующем году подобный медицинский центр с современным оборудованием появится на улице Краснодарской в краевом центре. Возможно, вместе нашими медиками в «Академии здоровья» будут работать и корейские профессионалы, — отметил мэр Хабаровска Сергей Кравчук.

В строительстве будут использованы каркасные технологии, поэтому возведение центра планируется закончить быстрыми темпами. В центре разместятся круглосуточный стационар, блок реабилитации и восстановительного лечения, а также помещения для операционных.

В «Академии здоровья» будут проводить диагностику, первичное обследование и лечебные процедуры по выявленным заболеваниям. Центр оснастят современным оборудованием высокого класса.

Проект медицинского центра «Академия здоровья» является одним из семи крупных инвестиционных проектов, признанных правительством Хабаровского края приоритетными. Общая сумма инвестиций на все проекты - 17 млрд рублей.

Хабаровский край, Дальневосточный федеральный округ