В Орле состоялся праздник, посвященный 200-летнему юбилею со дня рождения И.С. Тургенева



Почетными гостями мероприятия, которое прошло в сквере рядом с музеем И. С. Тургенева, стали Губернатор Орловской области Андрей Клычков, Председатель Орловского областного Совета народных депутатов Леонид Музалевский, главный федеральный инспектор по Орловской области Леонид Соломатин, члены регионального Правительства, депутаты Облсовета, представители Союза писателей России.

Андрей Клычков поздравил орловцев и гостей города с юбилеем знаменитого уроженца Орловщины. «Именно Орловская область стала всероссийским центром празднования 200-летнего юбилея Ивана Сергеевича Тургенева. Участники юбилейных торжеств смогут ощутить атмосферу русской культуры и народных традиций, которые питали творчество великого классика, вдохновляли его на литературное и общественное служение России», - сказал глава региона. Он подчеркнул актуальность творчества писателя в наши дни: «Сегодня воздавая должное гению Тургенева, мы заявляем не только о нашей любви к писателю, но и о нашей верности нравственным ценностям и духовным заветам предков. Иван Сергеевич и сегодня учит нас любить Отечество. Его заветы мы сохраним в своем сердце навсегда».

Сквер был разделен на тематические сектора-площадки, где разместились выставка изделий мастеров народно-прикладного творчества, фотовыставки, выставки работ победителей творческих конкурсов, посвященных 200-летию И. С. Тургенева, библиотечные выставки. Сотрудниками Орловской детской библиотеки им. М. М. Пришвина для детей проводился мастер-класс по изготовлению тряпичных кукол собачки Муму и других персонажей произведений Тургенева.

На празднике выступили фольклорные коллективы со всей области. Актеры орловских театров представили отрывки из произведений нашего великого земляка.

В честь 200-летнего юбилея великого классика русской литературы Андрей Клычков посадил рябину в Тургеневском (Рябиновом) сквере.