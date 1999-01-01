В городе Иннополис под Казанью запустили беспилотное такси



Между правительством Республики Татарстан и компанией «Яндекс» подписано соглашение о развитии беспилотного транспорта

Предусмотрено создание в Иннополисе тестовой зоны для передвижения автомобиля без водителя. Таким образом самый молодой город России, который с 2012 года строится как национальный центр IT-индустрии, стал первым в Европе населенным пунктом, где можно воспользоваться беспилотником для повседневных поездок.

В специальной тестовой зоне Иннополиса оборудованы пять точек для посадки и высадки пассажиров - рядом с университетом, стадионом, медицинским центром, жилым кварталом «Зион» и административно-деловым центром имени Попова, где находится офис «Яндекса». Пока что здесь ежедневно будут курсировать два беспилотных такси, в перспективе число остановок и автомобилей будет увеличено.

По словам гендиректора компании «Яндекс» в России Елены Буниной, тестировать работу беспилотного такси уже выразили готовность более сотни человек и список желающих пополняется каждый день. Пока система работает в тестовом режиме, услуги такси предоставляются бесплатно всем совершеннолетним жителям Иннополиса, которые официально дали согласие на участие в тестировании. Время ожидания автомобиля варьируется в зависимости от спроса, в салоне могут разместиться три пассажира.

Над беспилотным автомобилем в «Яндексе» работают с 2016 года, применяя технологии машинного обучения, компьютерного зрения и навигации. В феврале испытания прототипа беспилотника прошли в Москве в сложных погодных условиях. А запуск этого проекта в Татарстане специалисты считают настоящим технологическим прорывом.

Республика Татарстан, Приволжский федеральный округ



