В Год театра в Тамбове открывается новая сценическая площадка



В Год театра, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, в Тамбове появится новая сценическая площадка. Камерная сцена Тамбовского драматического театра откроется премьерой спектакля «Васса» по пьесе М. Горького.

В Год театра, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, в Тамбове появится новая сценическая площадка. Камерная сцена Тамбовского драматического театра откроется премьерой спектакля «Васса» по пьесе М. Горького.

Как отметил, директор Тамбовтеатра Петр Куликов, это значимое событие, которое, несомненно, впишется в историю тамбовского театра. Камерная сцена – неотъемлемая часть современного театрального процесса, это площадка для поиска новых форм, новых способов общения со зрителем.

- Профессиональный театр сегодня просто обязан иметь такую сцену, где актеры находятся в непосредственной близости от зрителей. Во-первых, это особый репертуар. А главное, это профессиональный экзамен, это совершенно другое самочувствие, которое позволяет выявить возможности актеров, - говорит Петр Куликов.

Своеобразие камерной сцены заключается в том, что она более близка сложным театральным жанрам. Зритель и актер находятся в одном пространстве, что позволяет актерам, режиссеру, художнику передать мысль автора, используя минимум театральных выразительных средств.

- Камерная сцена напоминает «киношные» условия. Здесь нет широких жестов, огромных декораций, здесь важен человек, актер, его герой, который может воздействовать на зрителя одним только взглядом или поворотом головы. Это спектакль крупным планом, - говорит режиссер Сергей Виноградов.

Откроется Камерная сцена 19 февраля спектаклем «Васса Железнова». Как говорит автор постановки - московский режиссер Сергей Виноградов, получив приглашение поставить Горького в Тамбове, согласился, не раздумывая.

- Есть топовая драматургия, вот Горький - представитель такой драматургии. Здесь потрясающе прописаны и человеческие характеры, и идея, и образы, и особое пространство, это просто ювелирная работа, которую проделал автор. Поэтому я не мог отказаться от такого спектакля и ради этого даже перенес премьеру в Москве.

Режиссер обратился к первому варианту пьесы, который сам Горький называл «пьесой о матери», в нем затрагиваются морально-нравственные проблемы, а тема социального конфликта отходит на второй план.

- Спектакль в первую очередь о семье, о гибели семьи. К сожалению, так происходит, что семья, где нет любви, где все думают только о себе, рано или поздно начинает разрушаться. В семье надо любить, жертвовать, а мы не привыкли жертвовать. Есть стереотип, что Горький - это что-то долгое, нудное, про советских людей, что-то очень социальное. На самом деле по внутренней напряженности его пьесы ближе к триллеру, - говорит Сергей Виноградов.

Отметим, что открытие Камерной сцены стало возможным благодаря федеральным средствам в рамках поддержки театров для детей и молодежи. Новая площадка будет предназначена также и для самых маленьких зрителей - от одного года. Это так называемый «театр на подушках», где в уютной атмосфере будут показывать постановки, которые вовлекут в процесс каждого малыша. Первый детский спектакль здесь состоится уже в апреле.