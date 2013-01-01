Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
13 ФЕВ, 23:24 МСК
USD (ЦБ)    65,6783
EUR (ЦБ)    74,3872

13 ФЕВ, 23:24 МСК
USD (ЦБ)    65,6783
EUR (ЦБ)    74,3872

В Год театра в Тамбове открывается новая сценическая площадка

Фев 13
Тамбовская область Центральный федеральный округ
В Год театра в Тамбове открывается новая сценическая площадка

В Год театра, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, в Тамбове появится новая сценическая площадка. Камерная сцена Тамбовского драматического театра откроется премьерой спектакля «Васса» по пьесе М. Горького.
В Год театра, объявленный президентом РФ Владимиром Путиным, в Тамбове появится новая сценическая площадка. Камерная сцена Тамбовского драматического театра откроется премьерой спектакля «Васса» по пьесе М. Горького.

Как отметил, директор Тамбовтеатра Петр Куликов, это значимое событие, которое, несомненно, впишется в историю тамбовского театра. Камерная сцена – неотъемлемая часть современного театрального процесса, это площадка для поиска новых форм, новых способов общения со зрителем.

- Профессиональный театр сегодня просто обязан иметь такую сцену, где актеры находятся в непосредственной близости от зрителей. Во-первых, это особый репертуар. А главное, это профессиональный экзамен, это совершенно другое самочувствие, которое позволяет выявить возможности актеров, - говорит Петр Куликов.

Своеобразие камерной сцены заключается в том, что она более близка сложным театральным жанрам. Зритель и актер находятся в одном пространстве, что позволяет актерам, режиссеру, художнику передать мысль автора, используя минимум театральных выразительных средств.

- Камерная сцена напоминает «киношные» условия. Здесь нет широких жестов, огромных декораций, здесь важен человек, актер, его герой, который может воздействовать на зрителя одним только взглядом или поворотом головы. Это спектакль крупным планом, - говорит режиссер Сергей Виноградов.

Откроется Камерная сцена 19 февраля спектаклем «Васса Железнова». Как говорит автор постановки - московский режиссер Сергей Виноградов, получив приглашение поставить Горького в Тамбове, согласился, не раздумывая.

- Есть топовая драматургия, вот Горький - представитель такой драматургии. Здесь потрясающе прописаны и человеческие характеры, и идея, и образы, и особое пространство, это просто ювелирная работа, которую проделал автор. Поэтому я не мог отказаться от такого спектакля и ради этого даже перенес премьеру в Москве.

Режиссер обратился к первому варианту пьесы, который сам Горький называл «пьесой о матери», в нем затрагиваются морально-нравственные проблемы, а тема социального конфликта отходит на второй план.

- Спектакль в первую очередь о семье, о гибели семьи. К сожалению, так происходит, что семья, где нет любви, где все думают только о себе, рано или поздно начинает разрушаться. В семье надо любить, жертвовать, а мы не привыкли жертвовать. Есть стереотип, что Горький - это что-то долгое, нудное, про советских людей, что-то очень социальное. На самом деле по внутренней напряженности его пьесы ближе к триллеру, - говорит Сергей Виноградов.

Отметим, что открытие Камерной сцены стало возможным благодаря федеральным средствам в рамках поддержки театров для детей и молодежи. Новая площадка будет предназначена также и для самых маленьких зрителей - от одного года. Это так называемый «театр на подушках», где в уютной атмосфере будут показывать постановки, которые вовлекут в процесс каждого малыша. Первый детский спектакль здесь состоится уже в апреле.



 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Тамбовская область:
13 Фев:
8 Фев:
5 Фев:
Центральный федеральный округ:
13 Фев:
13 Фев:
13 Фев:
РОССИЯ:
13 Фев:
13 Фев:
13 Фев:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление

«Я плохая и одинокая». Как преодолеть личностный кризис и обрести новое мышление
Бизнес и психология

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы

Что можно требовать от жилищно-коммунальных хозяйств: нормы и штрафы
Аналитика 1

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?

Первая помощь. Что делать, когда все потеряно и не хочется жить?
Бизнес и психология

Основные космические события 2018 года

Основные космические события 2018 года
Наука и технологии

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?

Владимир Зеленский – реальный или технический кандидат в президенты Украины?
Политика 1

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая

Обратная сторона Луны. Прошлое и будущее лунных программ СССР, США и Китая
Наука и технологии

Узнай, страна

В Иркутской области открыли первый сервисный центр по ремонту нефтегазового оборудования

В Иркутской области открыли первый сервисный центр по ремонту нефтегазового оборудования

В Ростовской области запустили производство высокобарьерной пленки для скоропортящихся продуктов

В Ростовской области запустили производство высокобарьерной пленки для скоропортящихся продуктов

В Липецкой области локализовали производство радиаторов итальянской компании «Fondital»

В Липецкой области локализовали производство радиаторов итальянской компании «Fondital»

В Республике Татарстан приступили к промышленной отгрузке товарных бензинов производства «ТАНЕКО»

В Республике Татарстан приступили к промышленной отгрузке товарных бензинов производства «ТАНЕКО»

Новости СМИ

Новости дня

22:42 Бывшую сотрудницу контрразведки США обвинили в шпионаже в пользу Ирана Бывшую сотрудницу контрразведки США обвинили в шпионаже в пользу Ирана
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
Национальный проект «Наука» подготовит 35 тыс. исследователей, Маск запускает спутниковый интернет и другие новости среды
22:17 Эстонский депутат призвала к диалогу «на языке силы» с Россией Эстонский депутат призвала к диалогу «на языке силы» с Россией
21:56 ДРСМД все еще можно спасти, уверен генсек НАТО ДРСМД все еще можно спасти, уверен генсек НАТО
21:46 В США призвали Венесуэлу не возвращать долги России В США призвали Венесуэлу не возвращать долги России
20:53 При взрыве в Иране погибли не менее 20 военнослужащих При взрыве в Иране погибли не менее 20 военнослужащих
20:44 Правительство дополнительно просубсидирует авиарейсы на Дальний Восток Правительство дополнительно просубсидирует авиарейсы на Дальний Восток
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
Продукты подорожают из-за бензина, в Китае объявили о победе коррупции и другие новости вторника
19:58 Путин и Лукашенко прокатились на лыжах в Сочи Путин и Лукашенко прокатились на лыжах в Сочи

Узнай, страна!

22:00 В Иркутской области открыли первый сервисный центр по ремонту нефтегазового оборудования В Иркутской области открыли первый сервисный центр по ремонту нефтегазового оборудования
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
Россияне тратят треть доходов на питание, госкомпании заставят пользоваться отечественным софтом и другие новости понедельника
21:23 В Ростовской области запустили производство высокобарьерной пленки для скоропортящихся продуктов В Ростовской области запустили производство высокобарьерной пленки для скоропортящихся продуктов
20:46 В Липецкой области локализовали производство радиаторов итальянской компании «Fondital» В Липецкой области локализовали производство радиаторов итальянской компании «Fondital»
13:43 В Тамбовской области развивается новый формат розничной торговли В Тамбовской области развивается новый формат розничной торговли
08:23 Популярность омского стенда на выставке «Продэкспо-2019» набирает обороты Популярность омского стенда на выставке «Продэкспо-2019» набирает обороты
12 ФЕВ, 12:58 Крош, Лосяш и Бараш проиграли суд вологодской предпринимательнице Крош, Лосяш и Бараш проиграли суд вологодской предпринимательнице
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
ЕС не ввел санкции против России из-за конфликта в Керченском проливе и другие новости пятницы
11 ФЕВ, 18:00 Сергей Катырин: Сегодня Продэкспо определяет, куда двигаться отрасли Сергей Катырин: Сегодня Продэкспо определяет, куда двигаться отрасли

Наши
партнеры

«Деловая Россия» — союз предпринимателей нового поколения российского бизнеса
«Терралайф» - рекламное агентство полного цикла
Dawai - Австрия на русском: новости, туризм, недвижимость, объявления, афиша
IQ'BUZZ - профессиональный инструмент мониторинга социальных медиа в СМИ
Капитал страны
ВКонтакте Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter