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В Новгородской области модернизировали пункты редуцирования газа

Ноя 23
Новгородская область Северо-Западный федеральный округ
В Новгородской области модернизировали пункты редуцирования газа

Специалисты компании «Газпром газораспределение Великий Новгород», в рамках инвестиционной программы по реконструкции объектов газового хозяйства региона, заменили морально устаревшее оборудование на газовых регуляторных пунктах в городе Боровичи, эксплуатирующихся более 20 лет.
Специалисты компании «Газпром газораспределение Великий Новгород», в рамках инвестиционной программы по реконструкции объектов газового хозяйства региона, заменили морально устаревшее оборудование на газовых регуляторных пунктах, эксплуатирующихся более 20 лет. Об этом сообщили в министерстве строительства и ЖКХ Новгородской области.

На 5 газорегуляторных пунктах установлены полностью автоматизированные технологические линии. Современное оборудование позволяет снижать высокое или среднее давление до требуемого значения и автоматически поддерживать заданный уровень давления газа. Кроме того, устройства способны автоматически отключать подачу газа при аварийном повышении или понижении выходного давления за пределы требуемого значения.

«Замена устаревшего оборудования, отработавшего свой ресурс, позволяет, в первую очередь, повысить надежность и безопасность работы газотранспортной системы, а также обеспечить бесперебойное газоснабжение потребителей жилых микрорайонов», – отметил заместитель главного инженера АО «Газпром газораспределение Великий Новгород» Павел Ткаченков.

Дополнительно газовики оснастили все регуляторные пункты системами телеметрии, позволяющими удаленно контролировать работу оборудования в режиме онлайн.

© Пресс-центр Правительства Новгородской области, 2018 г.



 
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