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ИЗМИР

В феврале в Омске состоится III Международный IT-форум

Янв 16
Омская область Сибирский федеральный округ
В феврале в Омске состоится III Международный IT-форум

С 19 по 21 февраля в Омске пройдет III Международный IT-форум. Деловая часть форума традиционно состоится на площадке областного Конгресс-холла.
Напомним, что в 2017 году омский IT-форум посетили более 6000 человек. В рамках форума прошел окружной робототехнический фестиваль «Робофест – Западная Сибирь», на котором в Омск собрались 135 команд из Иркутской, Омской, Новосибирской, Свердловской областей.

Так, 18 января в 12:00 часов в Международном пресс-центре МКР-Медиа состоятся пресс-конференция и телемост Омск-Павлодар, посвященные проведению III Международного IT-форума.

Организаторы и участники расскажут о том, какие мероприятия пройдут в рамках деловой части IT-форума, и каким в этом году будет робототехнический фестиваль "Робофест — Западная Сибирь".

Участниками пресс-конференции и телемоста выступят: министр экономики Омской области Расим Галямов, профессор, доктор технических наук, президент ОмГТУ Виктор Шалай, президент НП «ИТ-Кластер Сибири» Александр Тимофеечев, руководитель омского отделения компании "Luxoft" Андрей Очкин и доктор экономических наук, профессор, ректор Инновационного Евразийского университета города Павлодар Марат Баяндин.

Он-лайн трансляция пресс-конференции омского IT-форума можно будет посмотреть на сайте МКР-медиа.



 
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