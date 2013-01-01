В феврале в Омске состоится III Международный IT-форум
С 19 по 21 февраля в Омске пройдет III Международный IT-форум. Деловая часть форума традиционно состоится на площадке областного Конгресс-холла.
Так, 18 января в 12:00 часов в Международном пресс-центре МКР-Медиа состоятся пресс-конференция и телемост Омск-Павлодар, посвященные проведению III Международного IT-форума.
Организаторы и участники расскажут о том, какие мероприятия пройдут в рамках деловой части IT-форума, и каким в этом году будет робототехнический фестиваль "Робофест — Западная Сибирь".
Участниками пресс-конференции и телемоста выступят: министр экономики Омской области Расим Галямов, профессор, доктор технических наук, президент ОмГТУ Виктор Шалай, президент НП «ИТ-Кластер Сибири» Александр Тимофеечев, руководитель омского отделения компании "Luxoft" Андрей Очкин и доктор экономических наук, профессор, ректор Инновационного Евразийского университета города Павлодар Марат Баяндин.
Он-лайн трансляция пресс-конференции омского IT-форума можно будет посмотреть на сайте МКР-медиа.
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