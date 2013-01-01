В Фатеже появилась своя «Комета»



Лазерный проектор, серебряный экран для 3D-проекции, комплект звукового окружения Dolby Surround, новые удобные кресла и полностью отремонтированный кинозал. Благодаря совместной работе Фонда кино, регионального комитета по культуре, администрации Фатежского района и Курскоблкиновидеофонда открылся обновленный кинотеатр «Комета».

Фатежская «Комета» вошла в программу поддержки кинотеатров в малых и средних городах с населением до 500 тысяч жителей. На модернизацию каждого кинозала Фондом кино выделено 5 млн рублей. В рамках данной программы до 15 декабря будет переоснащено 10 кинотеатров Курской области, первым из которых был «Мир» в областном центре. К 90-летию Медвенского района в конце октября в поселке Медвенка открыли кинотеатр «Юбилейный», где цена детского билета колеблется в диапазоне от 80 до 100 рублей, взрослого - от 120 до 180 рублей. Примерно такой же уровень цен будет сохраняться во всех обновленных кинотеатрах муниципальной сети.

Программа поддержки кинотеатров нацелена на расширение географии кинопоказа в стране. Обязательным условием для переоборудованного кинозала остается демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал.

Деньги, выделенные Фондом кино, идут на техническое переоснащение кинотеатров. Забота же о ремонте помещений ложится на муниципальные бюджеты. В частности, из бюджета Фатежского района на эти цели было потрачено более 2 миллионов рублей.

После открытия кинотеатра состоялся кинопоказ военной драмы режиссера Константина Максимова «Несокрушимый». В основе сюжета фильма лежит история легендарного подвига, который совершил экипаж танка «КВ-1» в начале Великой Отечественной войны, подбив 16 немецких танков, 2 бронемашины и 8 грузовиков с живой силой противника.