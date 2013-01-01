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В Екатеринбурге стартовало строительство крупнейшей на Урале и в Сибири ледовой арены

Ноя 1
Москва Центральный федеральный округ
В Екатеринбурге стартовало строительство крупнейшей на Урале и в Сибири ледовой арены

В столице Свердловской области Екатеринбурге дан торжественный старт строительству Ледовой арены Уральской горно-металлургической компании (УГМК), которая станет домашней ареной для хоккейного клуба «Автомобилист» и многофункциональным комплексом. Ожидается, что новая ледовая площадка на 15 тысяч зрителей установит рекорд на Урале и в Сибири по вместимости и инженерным решениям. Инвестиции в проект оцениваются в €130-140 млн. Окончание строительства намечено на 30 июня 2022 года.
Благодаря ультрасовременным инженерным решениям комплекс будет способен обеспечить проведение спортивных соревнований высочайшего уровня — вплоть до чемпионатов Европы и Мира.

Кроме хоккея, здесь будут развиваться еще 11 видов спорта (фигурное катание, баскетбол, гандбол, мини-футбол, бокс, единоборства и т.д.). Здание Ледовой арены также планируется использовать для проведения крупных конференций и концертов. Предусмотрено строительство парковки на 500 машин.

Особое внимание планируют уделить благоустройству и озеленению вокруг спортивного объекта. Вблизи него обустроят урбан-зону, прогулочную площадку, а также зону объектов культурного наследия.

Свердловская область, Уральский федеральный округ



 
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