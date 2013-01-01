В Екатеринбурге создали Центр фармацевтических и химических технологий



В этот совместный проект Уральского федерального университета (УрФУ) и Института органического синтеза Уральского отделения РАН вложено более 700 млн рублей.

Новый центр по разработке лекарственных препаратов обеспечит внедрение и серийный выпуск инновационных лекарств в России.

«У нас создан очень хорошо оборудованный химико - фармацевтический центр, который уже выиграл целый ряд грантов. Сегодня идет работа по созданию новых лекарств против гриппа, антивирусных, противодиабетических препаратов», - подчеркнул ректор УрФУ Виктор Кокшаров.

Он также отметил, что вуз вышел в финал проекта создания Циклотронного центра ядерной медицины (ЦЦЯМ), не имеющего аналогов в России. Этот прорывной проект позволит производить радиофармпрепараты для ранней диагностики онкологических и кардиологических заболеваний.При ЦЦЯМ планируют создать высокотехнологичную клинику, в которой будут апробироваться инновационные методы лечения тяжелых заболеваний.

В УрФУ сегодня обучается около 35 тыс. студентов и работает 13 научных лабораторий, в том числе под руководством ведущих зарубежных ученых.

Свердловская область, Уральский федеральный округ