В Екатеринбурге начали выпускать уникальный российский препарат для диагностики рака



На базе действующего в Свердловской области центра национальной сети ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» производят 68-галлий-ПСМА, который позволяет с высокой точностью выявить опухоли предстательной железы.

Проект по созданию производства этого препарата реализован в рамках соглашения о создании центра ядерной медицины полного цикла в Свердловской области, подписаного на международной промышленной выставке "Иннопром" в 2018 году.

Теперь в Екатеринбурге ежегодно можно проводить более тысячи ПЭТ/КТ-исследований для диагностики рака простаты на самом раннем сроке заболевания. Это полностью обеспечит потребности Свердловской области, где ежегодно регистрируется более 1,2 тыс. первичных случаев, и позволит принимать пациентов из других субъектов РФ.

68-галлий — короткоживущий изотоп с периодом полураспада 68 минут, поэтому ПЭТ/КТ-исследования с препаратом на его основе проводятся в непосредственной близости от производства. До сих пор в России этот препарат изготавливался и применялся только в Санкт-Петербурге, где ежегодно проводится более 600 процедур.

Каждый год в России регистрируется в среднем 35 тыс. новых случаев рака предстательной железы и имеется потребность в 80 тысячах диагностических процедур – как первичных, так и для контроля лечения.

«В ближайшей перспективе мы планируем открыть производства генераторных радиофармпрепаратов в других центрах „ПЭТ-Технолоджи“, что позволит сделать доступными высокоточные методики диагностики также для нейроэндокринных опухолей и карциноидо», — отметила управляющий директор «ПЭТ-Технолоджи» Диана Кобесова.

Национальная сеть центров ядерной медицины «ПЭТ-Технолоджи» основана в 2011 году с целью повышения доступности в России высокоэффективных методов диагностики и лечения онкологических заболеваний. Сегодня функционирует 11 диагностических центров в Москве, Курске, Белгороде, Екатеринбурге, Уфе, Липецке, Орле, Тамбове, Тольятти, Самаре, Ростове-на-Дону, а также два производственных центра по стандарту GMP в Уфе и Ельце и один центр по изготовлению генераторных РФП в Екатеринбурге.

Свердловская область, Уральский федеральный округ