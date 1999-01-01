В ЕАО зарегистрировали тысячного ребенка, родившегося в 2018 году

Пополнение произошло в семье сотрудников Главного управления МЧС по ЕАО Александра и Нины Кукишевых. Государственная регистрация акта о рождении совершена межрайонным отделом управления ЗАГС правительства области. С рождением третьего ребенка семья обрела статус многодетной – супруги уже воспитывают сына и дочь.

На церемонии регистрации губернатор области Александр Левинталь вручил виновникам торжества первый в жизни ребенка документ – свидетельство о рождении, а также сертификат на областной материнский капитал.

- Новый маленький гражданин вливается в дружную, творческую и спортивную семью. На счету его брата и сестрёнки в этом плане уже немало значимых достижений. Безусловно, это во многом заслуга родителей. С самых малых лет вы прививаете своим детям стремление к активному образу жизни, такие черты, как целеустремлённость, трудолюбие, ответственность и неравнодушие. И это не случайно, ведь вы оба – представители благородной профессии спасатель, которой в полной мере присущи эти качества. Думаю, что Иван достойно продолжит добрые традиции вашей семьи. Желаю ему и вам всем крепкого здоровья, счастья благополучия и всего самого наилучшего! – сказал глава региона. К поздравлениям присоединились уполномоченный по правам ребенка в ЕАО Ирина Пинчук и начальник Главного управления МЧС России по ЕАО Роман Бойко.

Напомним, на территории Еврейской автономной области проживает более 2100 семей, имеющих трех и более детей. Наибольшее количество многодетных ячеек общества в Биробиджане – 700 семей. Такая мера поддержки, как областной материнский (семейный) капитал, в ЕАО предоставляется семьям при рождении третьего и последующих детей начиная с 2012 года. Его размер в 2018 году составляет 120 000 рублей. За это время сертификаты на областной материнский (семейный) капитал получили около 2400 семей, более 400 семьям выплачено свыше 43 млн рублей. В основном материнский капитал направляют на улучшение жилищных условий, с этой целью им воспользовались около 92 процентов получателей. Меры поддержки, которые предоставляются семьям с детьми в ЕАО, направлены на рождение 3 и последующих детей, увеличение числа многодетных семей. Так, за последние 5 лет число таких семей выросло почти на 45%, с 1487 (2013 г.) до 2151 (2018 г.).