В ЕАО думский комитет по проблемам Севера и Дальнего Востока провел выездное совещание



С губернатором Александром Левинталем парламентарии во главе с председателем комитета Государственной Думы РФ по региональной политике, проблемам Севера и Дальнего Востока Николаем Харитоновым обсудили вопросы социально-экономического развития региона.

Затем состоялся круглый стол на тему «Реализация государственных программ по опережающему развитию Дальнего Востока». В нем приняли участие глава региона, депутаты Законодательного Собрания ЕАО, представители федеральных министерств и ведомств, органов государственной и муниципальной власти.

Александр Левинталь рассказал об конкурентных преимуществах региона, основных показателях развития экономики, доходной налоговой базы, реализуемых инвестпроектах, а также ходе выполнения плана социального развития центров экономического роста.

На круглом столе также выступили председатель Заксобрания ЕАО Любовь Павлова, члены регионального правительства, комитета Государственной Думы РФ, представители федеральных министерств, депутаты областного парламента.

Разработка предложений по повышению эффективности регулирования развития дальневосточных территорий является одним из приоритетных направлений деятельности Комитета, подчеркивалось на круглом столе. Как отметил Николай Харитонов, в рамках госпрограмм внимание требуется каждому дальневосточному региону.

- Если проанализировать все госпрограммы, то в них почти нет проектов Еврейской автономной области. Субъект маленький по численности, и по многим критериям регион не может участвовать в госпрограммах. Минвостокразвития поддерживает мнение Комитета, что независимо от численности населения все дальневосточные регионы должны быть представлены во всех госпрограммах. Надо поменять условия, и думаю, что общими усилиями вместе с регионом мы этого добьёмся, – подчеркнул глава думского комитета.

По итогам выездного заседания были даны рекомендации по каждой государственной программе. Было отмечено, что все программы должны предусматривать приоритетное финансирование задач социально-экономического развития Дальнего Востока, содержать цели, задачи и мероприятия, обеспечивающие достижение показателей развития ДФО выше среднероссийского уровня, необходимо применять дифференцированный подход к реализации мер господдержки регионов с учетом их специфики.

- Мы сегодня проработали вопросы реализации 12 национальных программ в рамках майского Указа президента, все они жизненно важные. По всем предложениям будем работать с министерствами и ведомствами. Не все находится в компетенции нашего комитета, но он профильный, и мы будем брать шефство над теми инициативами, которые прозвучали. Все, что наработано, мы отправляем в Правительство РФ, министерствам, если необходимо, в целом в Государственную Думу, совет Думы, а в развитие президиума Госсовета, который был во Владивостоке, думаю, не лишне будет направлять и в адрес главы государства. Дальний Восток – территория опережающего развития, поэтому, считаю, что финансирование должно быть тоже таковым. Об этом говорили и мои коллеги, выступающие на круглом столе, - подвел итог Николай Харитонов.