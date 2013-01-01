В Дзержинске открыли первое в России производство диметилового эфира высокой чистоты



Построенный в Нижегородской области завод будет ежегодно выпускать около десяти тысяч тонн пропеллента, который до сих пор российские производители бытовой и строительной аэрозольной продукции закупали в Германии и Нидерландах

Диметиловый эфир высокой чистоты используется при производстве полиуретановых монтажных пен, теплоизоляции XPS, а также во всех отраслях химической промышленности, где требуются высококачественные пропелленты, хладагенты и вспенивающие агенты с высокой растворяющей способностью.

Инвестиционное соглашение с ООО "Аэрозолекс" было подписано в сентябре 2016 года в рамках V Международного бизнес-саммита в Нижнем Новгороде. Компания получила гарантийную поддержку "Корпорации МСП" в виде кредитной линии на сумму 450 млн рублей сроком на 7 лет. Реализацию проекта сопровождает "Корпорация развития Нижегородской области".

В создание уникального производства в границах промышленной площадки ГК «Синтез ОКА» в Дзержинске компания «Аэрозолекс» вложила 650 млн. рублей. На заводе, построенном менее чем за год, создано более тридцати высококвалифицированных рабочих мест.

По словам генерального директора предприятия Рифката Галимзянова, все установленное на заводе оборудование герметично и полностью исключает любые выбросы в атмосферу в процессе производства.

Поскольку потребности российской промышленности в диметиловом эфире индустрии оцениваются в 7 тыс. тонн ежегодно, то оставшиеся 30 процентов своей продукции ООО "Аэрозолекс» намерено отправлять за рубеж. Планируются экспортные поставки на рынки Европы, стран Балтии и Таможенного союза, интерес к закупкам уже проявляют Польша и Бельгия.

Нижегородская область, Приволжский федеральный округ