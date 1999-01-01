В День садовода в Мичуринске будет открыт бюст ученому Виктору Муханину
На территории Центра развития садоводства имени В.Г. Муханина 21 сентября будет установлен бюст ученому, доктору сельскохозяйственных наук Виктору Муханину, внесшему большой вклад в развитие российского садоводства.
Профессор Виктор Муханин награждён тремя серебряными и двумя золотыми медалями ВДНХ СССР, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
Любовь к садоводству он сумел передать и своим детям, внукам, которые закончили Плодоовощной институт им.И.В. Мичурина, успешно защитили кандидатские диссертации по специальности «Плодоводство» и работают в этом направлении, продолжая семейную династию.
В последние годы жизни профессор Виктор Муханин много внимания уделял вопросам, связанным с реконструкцией отечественного садоводства. Выезжая за пределы России, он знакомился с результатами научной деятельности в области садоводства в различных странах, интересовался современными технологиями. Как опытный садовод, он сразу оценил высокую продуктивность и скороплодность интенсивных садов нового типа. Он был одним из сторонников и пропагандистов перехода садоводства в нашей стране на интенсивный путь развития. Академик активно участвовал во внедрении новых технологий в производство. Результаты многогранной научной и производственной деятельности Виктора Муханина получили широкое признание как в России, так и за рубежом.
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