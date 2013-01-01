В Дагестане впервые в России запустили уникальный проект по выращиванию птицы на выгуле за ₽1,4 млрд



В с. Ботаюрт Хасавюртовского района Дагестана группа компаний «Батыр» приступила к реализации инвестпроекта по выращиванию на выгуле кур французской породы. Это самый крупный в республике инновационный проект в сфере промышленного птицеводства. Его общая стоимость составляет около 1,4 млрд рублей. Создано более 90 рабочих мест со средней заработной платой 25 тыс. рублей.

Проект предусматривает создание полного цикла высокотехнологичного производства — от инкубации яиц до глубокой переработки мяса птицы. В компании приступили к первой посадке 15 тысяч цыплят. Отличительной особенностью промышленного производства мяса птицы французской породы «Хаббард», выращенной на выгуле, является ее содержание 90 дней на вольных условиях и питание чистым зерном. Эта продукция премиум -класса впервые будет производиться в России. Уже прорабатываются вопросы поставок в торговые сети Москвы, Санкт-Петербурга и других крупных городов. Планируется также выход на региональные и внешние рынки с продукцией, имеющей сертификат «Халяль». Республика Дагестан, Северо-Кавказский федеральный округ

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