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В Дагестане в Каспийскую флотилию поступил первый ракетный комплекс «Бал»

Янв 31
Москва Центральный федеральный округ
В Дагестане в Каспийскую флотилию поступил первый ракетный комплекс «Бал»

В Дагестане состоялась торжественная передача Берегового ракетного комплекса (БРК) «Бал» Каспийской флотилии Южного военного округа. БРК предназначен для береговой обороны мест постоянной дислокации кораблей, обеспечивающих безопасность в акватории Каспийского моря и сухопутных подразделений Каспийской флотилии.
БРК «Бал» установлен на шасси высокой проходимости МЗКТ-7930, что позволяет занимать огневые позиции на неподготовленном побережье. Комплекс обеспечивает поражение надводных целей ПКР в диапазоне дальностей 7-120 (7-260) км при удалении стартовой позиции от берега до 10 км.

Пуск ракет может осуществляться из-за естественных и искусственных препятствий высотой до 1000 м.

Время развертывания и готовности комплекса на новой позиции не превышает 10 минут. С полным боекомплектом (64 ракеты) комплекс может передвигаться по шоссе (бездорожью) со скоростью до 60 (20) км/ч при запасе хода без дозаправки не менее 850 км.

Предусмотрена возможность получения оперативной информации от других командных пунктов и внешних средств разведки и целеуказания.

Республика Дагестан, Северо-Кавказский федеральный округ



 
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