В Дагестане построили новую скважину для добычи нефти в Каспийском море



В Республике Дагестан ПАО «Лукойл» завершило строительство первой нефтяной скважины на третьей очереди газоконденсатнонефтяного месторождения имени Владимира Филановского в Каспийском море. На новой скважине планируют ежесуточно добывать более 1,8 тыс. тонн нефти.

Месторождение имени Филановского расположено в северной части акватории Каспия в 20 км от дагестанского острова Тюлений. В августе 2016 года на месторождении была получена первая нефть. Вторая очередь месторождения была введена в эксплуатацию в 2018 году. Запасы нефти на участке оцениваются в 220 млн тонн, газа – 40 млрд кубических метров.

Третья очередь освоения месторождения направлена на поддержание добычи нефти на проектном уровне, то есть 6 млн тонн нефти в год.

Республика Дагестан, Северо-Кавказский федеральный округ